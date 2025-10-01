光復救出「結泥龜」志工差點抱不動　沖完澡滿血復活優閒散步

▲花蓮光復救災持續中，受困寵物也是需要救援的對象。（圖／Threads@changrong1994提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

花蓮光復救災持續進行中，許多動物也受困在泥巴中急需救援，花蓮「快樂狗寵物民宿」在9月30日救出了一隻巨大的蘇卡達象龜，剛從車上下來的牠滿身都是乾掉的泥土，但精神似乎不錯，洗完澡後也滿血復活在草地上悠閒散步。

▲老闆救出烏龜後，還幫牠沖澡恢復精神。（圖／Threads@changrong1994提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

民宿老闆吃力的把蘇卡達象龜從後車廂搬下來，被挖出來的牠身上髒兮兮，但還是很有精神的在空中緩慢划動四肢。之後老闆幫牠用水管簡單沖澡，讓象龜變乾淨後在草地上活動筋骨。影片出現在Threds上後，飼主的孫女也留言認領，表示牠是阿嬤家的寵物龜「蹦啾」，當時泥流把1樓淹沒，蹦啾恰好被籠子擋住才沒有被沖走，後來才被志工救走安置。

▲正在衝澡的蹦啾。（圖／Threads@changrong1994提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

目前蹦啾暫時由快樂狗民宿幫忙安置，許多網友也對牠幸運生還感到開心，「太好了~龜龜安全被救援了」、「謝謝你們救到他！！！」、「真棒，這隻龜運氣很好」。

▲洗完澡後正在放鬆散步。（圖／Threads@changrong1994提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）