10歲老阿金「最愛熊熊壞掉」　擔心盯爸拿針線做手術

記者賈沐蓉／綜合報導

黃金獵犬撲克（Puck）是隻10歲的老爺爺，最愛的玩具是一隻已經陪伴牠多年的泰迪熊布偶。這天熊熊又不小心被打洞，於是爸爸拿出針線，耐心地幫娃娃做手術縫補，身為家屬的撲克則全程擔心地盯著病人的狀況。

▲撲克坐在爸爸身邊，擔心娃娃的手術進度。（圖／翻攝自TikTok／@sara_artdella）

撲克坐在爸爸身邊，滿臉擔憂地凝視著他手中的小熊。儘管它已經相當破舊又軟趴趴，卻已經陪伴了撲克狗生大部份時光，對這隻汪星人而言有著不可取代的地位，爸爸也知道它對愛犬而言很重要，耐心地慢慢幫忙修理。飼主莎拉在留言朱表示，這隻小熊是某台夾娃娃機的獎品，他們也花了很多錢給撲克買其他玩具，「但牠並不常玩那些…」。

▲發現娃娃被修好後，表情變得非常開心。（圖／翻攝自TikTok／@sara_artdella）

修補完成後，撲克雙眼發亮地盯著平安無事的熊熊，發自內心地對朋友的康復感到喜悅，搖著尾巴快樂地把它帶走。這段溫馨的影片已經在TikTok累積了超過22萬次點閱。

▲撲克：謝謝爸爸！（圖／翻攝自TikTok／@sara_artdella）