文鳥定居「BL小窩」炸尾巴咆哮護巢　後方漫畫亮點網友狂歪樓

▲麻吉在書櫃築巢，但網友的重點全在後面的BL漫收藏。（圖／Threads@mo._.xu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

飼主鄒小姐在家有個專門收藏BL的漫畫書櫃，結果被白文鳥「麻吉」擅自當成秘密小窩，媽媽想靠近就氣到尾巴炸開，搖屁股扭身體瘋狂威嚇，似乎是要誓死捍衛自己的珍藏，結果網友的目光全放在小鳥背後的書名，最後全部歪樓。

▲麻吉看見有人要靠近書櫃，氣到尾巴炸開。（圖／Threads@mo._.xu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

麻吉窩在書本與雜物之間，還自己撿衛生紙鋪床，發現有人靠近還張嘴威嚇，彷彿在咆哮「別動我的BL！」。飼主與《ETtoday寵物雲》分享，麻吉是隻孤僻小鳥，脾氣也不好「偶爾給摸摸就是奇蹟了」，以前對這個角落的興趣是零，家裡另一隻黑文鳥「啾啾」也完全不會靠近，「後來等牠回籠子吃飯的時候，就沒有讓牠出來了」。

▲平時很派，偶爾才願意給主人摸。（圖／Threads@mo._.xu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲出來玩還會自己叼衛生紙玩。（圖／Threads@mo._.xu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麻吉在籠子裡的鳥窩。（圖／Threads@mo._.xu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

結果，網友的注意力都在鄒小姐的漫畫上，「後面的書感覺很好看」、「轉生之成為鳥的我必要奪回屬於我的BL」、「重點應該是後面那些聖典吧？」，害主人要在可愛小鳥與羞恥心二選一，但因為整櫃都是BL的書，「所以也沒有要藏起來哈哈 」，目前只要晚上麻吉回籠子，就會把牠的BL小窩清空，「等牠隔天發現沒東西，就會在裡面生氣叫一下」。

▲飼主的收藏之一。（圖／Threads@mo._.xu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲完美融入門簾的麻吉。（圖／Threads@mo._.xu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲麻吉看見主人過來，但完全沒有要走的意思。（圖／Threads@mo._.xu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）