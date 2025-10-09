ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
限時3天！國慶東森寵物「飼料全品項68折」還有金萌卡點數再加碼

▲。（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物歡慶國慶連假，三天限時全台門市飼料全品項68折。（圖／東森寵物提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

國慶連假，毛孩補糧正是時候！東森寵物宣布自 10月10日（五）至10月12日（日）全台門市「飼料全品項68折」限時三天！其中犬貓乾糧、濕食罐、機能配方與凍乾主食通通入列，優惠誠意滿滿。其中金萌卡會員，結帳還同步享有點數加碼回饋，一點抵一元下次消費直接折抵，讓毛爸媽補貨省錢一次到位。

此外現在入手金萌卡，還能直接卡位年內壓軸抽獎活動，「毛小奈抗敏寵物清淨機」，抽獎資格有效至11月30日，詳情可參閱券面與東森寵物官網公告。而連假期間除了飼料優惠，金萌卡會員再享「會員價20%／活動價10%」之點數回饋，於交易日當天匯入APP即可於下次消費折抵，想用最低價格填滿毛孩糧倉，同時累積點數，十月就是最佳檔期。

▲。（圖／東森寵物提供）

▲十月月月禮「毛視優護眼葉黃素」限量贈送，續訂金萌卡還可抽毛小奈抗敏寵物清淨機。（圖／東森寵物提供）

為了讓會員在十月更有感，東森寵物也同步釋出金萌卡「年度訂閱制」兩大亮點福利，當月來店即送市價1200元「毛視優護眼葉黃素」（30入）數量有限，送完為止！10/16日–11/19日期間，每位會員還可再領取「特權加碼券」，內含「希爾思飼料150元折價券」與「卡普奇推車1000元折價券」各乙張，每人各限領一次。

【10月活動資訊】
1. 國慶連假優惠：2025/10/10（五）至10/12（日）
內容：全品項飼料68折（每人每日限購2件；實際品項依各門市現場貨況）。
2. 金萌卡10月月月禮：毛視優（護眼葉黃素）30入（市價$1,200），數量有限。
3. 金萌卡特權加碼券：2025/10/16至11/19，希爾思飼料$150＋卡普奇推車$1,000（各限領1張）。
4. 金萌卡抽獎：毛小奈抗敏寵物清淨機，抽獎資格至2025/11/30止（須為有效金萌卡會員；詳見官網／券面）。
【使用與注意事項】
1. 飼料68折僅限2025/10/10–10/12三日；每人每日限購2件。
2. 本優惠不得與其他折扣／折價券併用；不適用外送、分批購、員工價、會員價。
3. 金萌卡點數：依適用規則回饋，1點＝1元，匯入當日即可於下次折抵。
4. 金萌卡權益、加碼券與抽獎資格，依APP券面／官網公告與門市說明為準。
5. 各項活動與內容，東森寵物保有調整、解釋與終止之權利。

