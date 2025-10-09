奴才起床目睹「衛生紙謀殺案」　兇手忙整夜累壞已在現場睡死

記者賈沐蓉／綜合報導

白夜（はくや）是隻大概一歲的小白貓，與主人和另外兩隻貓一起住。這天飼主早上起床，發現房間裡的衛生紙被殘忍地「謀殺」了，地上滿是碎屑與紙片，而身為兇手的白夜則因為忙了一整晚，累到直接在案發現場附近開始呼呼大睡。

▲這是白夜，今年1歲多的小貓咪。（圖／翻攝自X／@sasukotehaku）

原本好好的捲筒衛生紙線被撕成了碎片，白色的碎紙屑灑的到處都是。兇手顯然就是躺在貓窩裡睡覺，看起來一臉天真無辜的白夜，這隻喵星人顯然花了整個晚上把衛生紙全撕成碎屑，天亮後實在太累忍不住補眠。面對貓咪搞出的破壞，鏟屎官本人倒是很樂觀，「犯人累到熟睡，實在太好笑了」。

▲趁著半夜把整捲衛生紙撕爛，累倒在案發現場附近昏睡。（圖／翻攝自X／@sasukotehaku）

平時家裡的3隻貓經常一起躺在主人的床上，其他兩隻大貓雖然也不是很喜歡白夜，但還算容忍這隻小屁孩的存在。許多網友也覺的犯人非常可愛，「睡臉跟天使一樣」、「好碎呢！工作的很仔細」、「貓：我熬夜了喵~」

▲家裡的貓前輩還算容忍這隻小屁孩。（圖／翻攝自X／@sasukotehaku）

▲三隻也會一起躺在主人的床上。（圖／翻攝自X／@sasukotehaku）