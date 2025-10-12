13歲貓阿嬤「踏踏哄孫」　母愛爆發每天當「巡邏員」關心寶寶

記者賈沐蓉／採訪報導

阿嬤來了！網友卡蒂帶剛出生不久的女兒回家後，家裡的13老貓「阿妞」就特別關心。這天妹妹醒來後發出哭聲，來巡房的牠就跳上床溫柔的踏踏哄小孩，靠在寶寶背後試著讓她平靜，貼心的舉動讓媽媽感覺超級幸福。

▲阿妞聽見寶寶在哭，趕快過來踏踏安慰。（圖／Threads@cardi_beach1111提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

卡蒂與《ETtoday寵物雲》分享，在阿妞的安撫與媽媽的拍拍下，妹妹很快又重新睡著，平時的阿妞比較喜歡獨處，「幾乎都自己在窗邊曬太陽，或待某個角落」，曾經生過小孩的牠從寶寶回家就母愛大爆發，每天都要進來看一圈再出去，家人都說牠是寶寶的「巡邏員」，但大部份時候會靜靜地待在妹妹身邊陪伴，「很像守護神哈哈」。

▲平時牠比較喜歡自己一貓。（圖／Threads@cardi_beach1111提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲在阿妞踏踏與媽媽的安撫下，小孩很快就重新睡著了。（圖／Threads@cardi_beach1111提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

除了阿妞外，家裡的另一隻博美也會來關心小朋友，雖然妹妹似乎還不太懂，但也不排斥貓貓狗狗的靠近，飼主表示自己的兒子小時候也跟貓貓狗狗一起相處，長大後也對動物們特別溫柔友善，同時飼主也強調動物們來房間時都有人看顧，「不用擔心寶寶安危喲！」。

▲阿妞每天都會來巡房，確認寶寶平安才走。（圖／Threads@cardi_beach1111提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿妞：乖孫要平平安安長大呦！（圖／Threads@cardi_beach1111提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）