11歲臘腸阿公「苦戰皮膚炎多年」　外泌體助牠與主人重返親密時光

▲。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲花生長期受異位性皮膚炎困擾，經常散發強烈體味，給自己與飼主帶來許多生活上的困擾。（圖／慈愛動物醫院提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

11歲半的短毛臘腸犬「花生」，長年受異位性皮膚炎困擾，從腋下到四肢內側紅腫發炎、滿地皮屑、體味濃重，「味道重到家人都在抱怨…洗完沒幾天就又油又癢，花生自己也很痛苦」。在獸醫師評估下，牠於今年5月開始接受外泌體療程，數週後不僅皮屑減少、氣味變淡，牠也重新找回親人的模樣。

長期的異位性皮膚炎讓花生不斷舔咬、抓癢，甚至因耳朵搔癢引發血腫，身體的不適也造成牠精神不佳、活動力下降，讓家人陷入「想抱又不敢靠近」的矛盾，直到接受外泌體療程搭配專業洗劑護理才有所好轉。起初飼主還半信半疑，但回診時感到明顯改善，「牠的皮屑真的比之前少很多」，6月中時病情趨於穩定，就連皮膚紅腫也有所緩解，摸狗狗時也不再滿手油膩。

▲。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲治療後花生的皮屑減少，異味也消散很多，飼主可以安心地與花生依偎在一起了。（圖／慈愛動物醫院提供）

7月時花生完成第三次外泌體注射，但因回診間隔較長加上環境濕熱，導致皮膚再度出現黴菌感染，但飼主仍選擇堅持：「這是牠長年的問題，不可能一兩次就完全改變。只要牠能舒服一點，我就願意陪牠走這條路」。如今這位狗阿公晚上能好好休息，不再半夜抓癢也更願意主動靠近家人，飼主笑說「以前他身上黏黏的、有異味，大家不太敢讓他靠近。現在他能輕鬆躺在沙發，我們也能重新享受與他的親密時光。」

獸醫團隊也補充，外泌體中富含多種細胞分泌的活性物質，能幫助調節免疫反應、降低發炎反應、促進皮膚組織修復，因此能幫助慢性皮膚炎的毛小孩減輕紅腫、降低抓癢頻率。同時團隊也強調，外泌體療程並非立即見效的「速效藥」而是需透過重複施打、逐步累積效果，才能穩定毛孩的免疫系統、減少抓癢的循環。

外泌體作為再生醫學的一環，並非單純針對症狀，而是透過調整身體免疫與發炎反應，幫助皮膚逐步恢復平衡。其作用包含：

▲。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲。（圖／慈愛動物醫院提供）

一、減少過敏反應：降低紅腫與搔癢，減少狗狗頻繁抓撓。
二、免疫調節：避免因體質過度反應而導致皮膚反覆惡化。
三、促進修復：加速受損皮膚組織恢復，提升皮膚屏障功能。
獸醫師提醒，外泌體施打通常在數週內即可見到初步改善，若能持續追蹤並重複施打，長期下來更有助於維持穩定。

