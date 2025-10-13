阿金超期待散步　發現被騙洗澡「瞬間不嘻嘻」臭臉趴地抗議

@laurenandcody You’re going to want to see part two because it didn’t end how you think it did….. ♬ original sound - Lauren and Charlie

記者賈沐蓉／綜合報導

黃金獵犬查理今年兩歲，每天最期待之一的事情就是跟媽媽勞倫出門散步。這天牠興高采烈地準備衝出大門，卻發現最討厭的寵物美容車就停在旁邊等著，發現自己被騙後臉超級臭，不管媽媽怎麼好說歹說都不肯再向前半步。

▲查理以為要出門散步，發現被騙去洗澡臉超臭。（圖／翻攝自TikTok／@laurenandcody）

剛開始，以為要去散步的查理在電梯裡就迫不及待，剛到一樓就立刻往公寓大門衝，發現寵物美容車與美容師就在路邊立刻煞車，滿臉哀怨地看著媽媽，發出抱怨的嗚嗚叫抗議「你騙我！」，最後乾脆原地趴下拒絕繼續前進。後來還是美容師與勞倫協力，才把查理哄進車裡剪毛洗澡。

▲一開始迫不及待地衝出大門。（圖／翻攝自TikTok／@laurenandcody）

▲發現情況不對後還企圖回頭。（圖／翻攝自TikTok／@laurenandcody）

▲但最後還是被帶上車洗澡剪指甲。（圖／翻攝自TikTok／@laurenandcody）

洗完澡後，勞倫也帶著愛犬去享用牠最愛的小點心當賠罪，這段逗趣的影片也在TikTok累積了超過1270萬次點閱，不少網友也覺得查理發現真相時的反應非常好笑，「牠那麼相信妳！」、「查理：我以為我們要去散步？」、「牠還想往回走哈哈」。