蛇寶玩「真實版貪食蛇」鑽管道穿來穿去　出口探頭萌翻媽

記者賈沐蓉／採訪報導

飼主姜小姐家裡養了三隻可愛的寵物蛇，分別是黑王「電火布」、玉米蛇「打包帶」與奶蛇混玉米「反光帶」。這天她買來倉鼠管道給蛇寶當新玩具，在裡面滑行動作超古溜，從出口探頭用水汪汪大眼找主人的樣子更讓媽媽心臟爆擊。

▲蛇蛇們在管道滑行，探頭出來的樣子超級療癒。（圖／Threads@fwjp_aoaomi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

蛇蛇們在屬於自己的管道中探險，讓身體形狀完美嵌合管道的每個彎曲。飼主與《ETtoday寵物雲》分享，自己平時都在蛇寶的房間放躲避屋、樹枝與草屑等傢俱，「都是一些可以讓牠們躲藏跟鑽，還有攀爬的東西」，也會讓三隻在家裡放風探索，由於電火布比較大隻，所以只讓牠在外面玩管道，「還是要注意管徑，不然卡住的話蛇蛇可能會受傷」。

▲打包帶躺在吊床上休息。（圖／Threads@fwjp_aoaomi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲出來放風躲進被子裡的電火布。（圖／Threads@fwjp_aoaomi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲自己把自己收進躲避屋的反光帶。（圖／Threads@fwjp_aoaomi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

為了增加趣味性，姜小姐還在管道裡放了點小零食，結果打包帶吃飽後跑去外頭活動筋骨，反光帶乾脆直接在管裡睡著，當初因為認識的朋友在養爬蟲，自己覺得蛇很可愛做了一年多功課才開始養，三隻蛇的名字也都是來自電工用具，「因為很喜歡工具類的東西，所以都是以工具下去命名」。

▲玩過零食尋寶後，打包帶決定出來透透氣。（圖／Threads@fwjp_aoaomi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲反光帶在裡面進入夢鄉，蛇睡覺並不會閉眼睛。（圖／Threads@fwjp_aoaomi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片上傳至Threads後，網友也都被「真實版貪食蛇」融化，「沒想到倉鼠管道有這個用途」、「探頭出來好可愛喔呃呃」、「快樂蛇蛇可愛蛇蛇」。

▲反光帶：我可愛吧！（圖／Threads@fwjp_aoaomi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）