媽在汪兄弟面前「假裝吃掉罐罐」　法鬥震驚臉急到抗議

記者賈沐蓉／綜合報導

你怎麼能這樣？！法國鬥牛犬Rolo與Reo是一對兄弟檔，這天飼主想惡搞一下毛孩，假裝在兩隻狗狗面前把牠們最愛的吃的罐罐吃掉，兄弟倆目睹了一切後當場崩潰，Rolo甚至急到對著媽媽大叫要她停手。

▲Rolo以為罐罐被媽媽吃掉，急得大叫要她住手。（圖／翻攝自TikTok／@reo.rolo.the.frenchies）

飼主拿著叉子作勢鏟起盤子裡的狗罐頭，一口接一口假裝吃得非常開心。旁邊的Reo看著媽媽瞪大眼睛，震驚的樣子似乎不敢相信她居然會做出這種事，Rolo更是情緒激動，每看見她每吃一口就汪汪叫抗議，期盼主人快點把好吃的肉肉還回來，表情除了驚訝外還摻雜著心碎，兩隻狗狗的有趣反應也在TikTok累積超過40萬次點閱。

▲Reo看見媽媽居然真的吃掉罐頭，滿臉不可置信。（圖／翻攝自TikTok／@reo.rolo.the.frenchies）

之後媽媽還曾假裝「看不見」Rolo與Reo，當著牠們的面對著空氣呼喚名字，讓兄弟倆懷疑狗生。許多網友也覺得牠們目睹罐罐被吃的反應非常有趣，「法鬥總是這麼戲劇化」、「聽起來牠在說NO」，「牠實在難以置信，只好換個角度再看一次」。