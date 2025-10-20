奴才雙膝跪地當「人肉踏腳墊」　撐起貓皇讓主子玩逗貓棒

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一隻名叫「帆立貝」（ほたて）的小貓，不只擁有疼愛牠的飼主，還有一位把牠奉為「皇上」的貓奴爸爸。這天媽媽親眼目睹爸爸的寵貓名場面，為了讓帆立貝可以玩到掛在門上的逗貓棒，直接跪在地上化身「人體踏腳墊」。

▲。（圖／翻攝自X／@hotanyan）

帆立貝的後腳踩著爸爸的背脊，雙手緊抓著逗貓咬得不亦樂乎，而爸爸則雙膝跪下雙手撐著地板，完全不敢亂動穩穩地撐起牠的重量，就怕打擾主子狩獵。之後他覺得這樣貓咪玩得不夠盡興，乾脆改用抱的讓牠可以更好碰到假餌上的羽毛。爸爸超級稱職的「貓奴行為」在X上已累積超過802萬次點閱。

▲。（圖／翻攝自X／@hotanyan）

雖然父子倆的關係非常好，但帆立貝卻不知道為什麼，非常討厭爸爸長滿毛的小腿，只要一有機會就想偷咬。網友也對被這一貓一人的可愛互動逗樂，「感情真好」、「如果你放鬆警惕，這對二人組就會引發混亂」、「老公完全被壓制住了，真的讓人忍不住笑」。

▲。（圖／翻攝自X／@hotanyan）