吃貨汪偷千層面「下巴留證據」　被抓包心虛舔嘴還想躲視線

記者賈沐蓉／綜合報導

住在美國的拳師犬丹尼爾（Daniel）是隻貪吃的狗狗，某天他偷吃了主人放在瓦斯爐上的千層面，被媽媽抓包時還滿臉心虛，左看又看就是不敢跟她面對面，還是一直舔嘴巴裝沒事，卻不知道臉上沾著的「證物」已經說明了牠的犯罪事實。

▲丹尼爾偷吃千層面，下巴的醬汁就是證據。（圖／翻攝自TikTok／@jnonb252）

丹尼爾的下巴滿是作案時沾上的番茄醬，聽見媽媽問牠「你有沒有偷吃千層面？」還伸舌頭企圖滅證，用無辜的眼神看著主人，但耳朵卻已經緊張到開飛機，種種欲蓋彌彰的行為也立刻讓媽媽確定自己找到了犯人，後來還是丹尼爾的狗妹妹路過，才順手幫哥哥舔掉臉上的犯罪證據。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲丹尼爾還一直想把證據舔掉。（圖／翻攝自TikTok／@jnonb252）

▲後來妹妹路過才幫忙把醬汁舔掉。（圖／翻攝自TikTok／@jnonb252）

丹尼爾闖禍屬於「勇於認錯，決不改過」的類型，只要闖禍就會把耳朵壓超低認錯，然後下次繼續再犯。牠偷吃被抓包後的心虛表演也讓網友覺得該原諒牠，「丹尼爾是無辜的」、「牠這輩子絕對沒看過千層麵」、「作為牠的律師，我宣布牠無罪」。