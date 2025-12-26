ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
熊出沒！台灣黑熊罕見現蹤梨山　距部落「僅2公里」官方急應變

▲黑熊,梨山。（圖／林業署台中分署提供）

▲林業署首度在大甲溪南岸透過紅外線自動相機，拍攝到一隻台灣黑熊出沒的清晰影像。（圖／林業署台中分署提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

林業及自然保育署台中分署今(26)日表示，12月中旬在台中梨山地區，首度在大甲溪南岸透過紅外線自動相機，拍攝到一隻台灣黑熊出沒的清晰影像，由於拍攝地點距離最近的佳陽部落約2公里，官方也立即啟動應變機制，向周邊居民進行宣導，全力預防人熊衝突的發生。

林業署台中分署表示，台中市和平區大甲溪沿岸山區本就是台灣黑熊的重要棲地，但過去的監測紀錄多集中在大甲溪以北。此次拍到黑熊的地點，位於佳陽部落旁往南投翠巒方向的產業道路上，是官方首次在大甲溪南岸取得的黑熊影像證據。

該產業道路地處偏遠、車輛稀少，但為防範未然，分署人員在確認影像後，已立即前往與林地交界的部落，逐一向居民宣導，提醒務必妥善管理家戶的食物、廚餘、飼料與垃圾，降低因食物氣味吸引黑熊靠近的風險。此外，數日前福壽山農場附近也曾有民眾通報目擊，雖無影像，但已讓官方提高警覺。

▲黑熊,梨山。（圖／林業署台中分署提供）

佳陽社區早已於今年組成「黑熊巡守隊」，並積極參與林業署的生態服務給付計畫及人熊衝突講習，社區發展協會理事長張守宏表示，看到黑熊在部落周邊現身的影像，內心感到驚喜，這代表當地的生態保育有成。

林業署台中分署也藉此呼籲，民眾進入山區活動時，應結伴同行，並可攜帶熊鈴、防熊噴霧等能發出聲響的器具。若在野外巧遇黑熊，務必保持冷靜，切勿靠近、追逐或大聲尖叫，更不要為了拍照而做出驚擾行為。若有目擊黑熊出沒或發現黑熊遭誤捕受困，請立即通報林業署或相關單位處理。

