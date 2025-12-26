ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
冷氣團來襲！動物園開啟「防寒作戰」　麻布袋、厚乾草床來保暖

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲紅毛猩猩把麻布袋蓋在頭上保暖。（圖／臺北市立動物園提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

近日大陸冷氣團南下，台灣天氣明顯轉為濕冷。臺北市立動物園為了讓園內動物們能夠安全過冬，早已啟動一系列過冬措施，從入冬以來開始逐漸調整飲食、增加高熱量食物，到提供各種保溫設施，讓動物們能暖呼呼地度過冬日。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲臺灣獼候雖然比較適應冬季氣溫變化，但還是會互相擁抱取暖。（圖／臺北市立動物園提供）

針對不同動物的習性，動物園設計了多元的保暖方案。例如紅毛猩猩雖然有著長毛，但來自熱帶雨林的牠們並不耐寒，因此園方會提供地熱、麻布袋和乾草，讓牠們布置舒適的位子保暖休息，或把麻布袋披在身上變身冬季限定時裝。棕蜘蛛猴儘管平時愛打鬧，但天冷時也會溫馨的「抱團取暖」。狐猴則喜歡把握好天氣，爬到活動場域的高處享受日光浴。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲平時雖然愛互相打鬧，但天冷還是要抱在一起取暖。（圖／臺北市立動物園提供）

至於爬蟲類也有園方特地準備的恆溫房，利用保溫燈、陶瓷燈及加溫板維持約30度的舒適環境，讓烏龜和蜥蜴在寒冬也能保持活力。怕冷的大型動物如非洲象、長頸鹿則有暖氣設備，保育員更彈性開放戶外活動場和室內欄舍間的門，讓動物們感到寒冷時能躲回溫暖有遮蔽的環境。園方表示，若在冷天造訪時沒發現動物的身影，有可能是正在室內取暖。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲把握好天氣曬太陽的環尾狐猴。（圖／臺北市立動物園提供）

然而對身為「冷氣團愛好者」的動物而言，現在正是開心享受屬於牠們的好天氣。像是大貓熊因為擁有一身厚厚的油性皮毛，寒流來時正好是牠們最愛的天氣，經常能看見他們活力十足地在戶外活動場爬上爬下。國王企鵝更是冷天的代表，喜歡站在保育員準備的冰塊上「納涼」，而溫帶動物區的小貓熊、灰狼等，在低溫下也格外有精神，比起平時更容易見到牠們活躍的身影。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲紅毛猩猩等靈長類會以乾草鋪床，布置專屬溫馨小角落。（圖／臺北市立動物園提供）

