德牧顧虎斑妹「被狂啃嘴邊肉」　齜牙警告沒效超無奈

@evieandoaky His friends would never believe him #germanshepherd #kittensoftiktok #funnydog #funnycat ♬ original sound - Lyrics Nature

記者賈沐蓉／綜合報導

這天德國牧羊犬Evie擔任起臨時保母，陪幼貓弟弟O'Connell玩耍。結果小貓不知天高地厚的狂啃狗姐姐的嘴邊肉，Evie被弟弟抱住後表情也是超無奈，儘管有些生氣的齜牙警告，但依然非常有耐心的沒有動嘴，繼續任由牠在身上搗蛋。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@evieandoaky）

▲Evie被小貓弟弟又啃又咬，滿臉無奈但依然沒有生氣。（圖／翻攝自TikTok／@evieandoaky）

Evie趴在沙發上，盡責的擔起「陪玩員」的工作陪O'Connell玩，沒想到牠毫不客氣地撲過來抱住姐姐的嘴巴，歪頭在牠身上又啃又咬。身為保姆的Evie被煩到沒辦法，但又無法真的對小貓生氣，只能露露牙齒嘗試制止，但對精力旺盛、毫無分寸的O'Connell來說完全不起作用，讓原本的溫馨時刻變成一場融化人心的鬧劇。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@evieandoaky）

▲被貓貓拳揍臉，但只是齜牙警告一下。（圖／翻攝自TikTok／@evieandoaky）

▲。（圖／翻攝自TikTok／@evieandoaky）

▲平時經常窩在一起睡覺。（圖／翻攝自TikTok／@evieandoaky）

看似天天打架，但其實是最佳搭檔

雖然總是打打鬧鬧，但一貓一狗的感情實際上非常好，飼主經常能看見牠們依偎在一起睡覺的溫馨場面，還會在媽媽進浴室時擠到門口湊熱鬧。這對姐弟間的打鬧互動非常溫馨，「狗狗承擔了一切」、「相信我，牠很享受這個時刻」、「實在太可愛了」。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@evieandoaky）

▲趁媽媽進廁所時蹲守監視，確保奴才安全。（圖／翻攝自TikTok／@evieandoaky）

關鍵字： 德國牧羊犬虎斑貓貓狗互動溫馨家庭

