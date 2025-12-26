ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

封城期間失蹤　黑貓失蹤5年「聖誕節前突現身」女感動：聖誕奇蹟

▲▼黑貓,貓,寵物,主人。（示意圖／達志影像）

▲失蹤黑貓奇蹟回家。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子所養黑貓賓迪(Bindi)2020年新冠肺炎疫情時突然從家中失蹤，由於當時是疫情封鎖期間無法出門尋貓，雖然在網路上發布多則尋貓啟事卻都沒有下文，正當全家人都放棄時，沒想到5年後，在聖誕節前夕奇蹟找回愛貓。

以為永遠回不來　黑貓5年後被尋回

[廣告]請繼續往下閱讀...

居住在劍橋薩默舍姆區(Somersham)的29歲女子吉莉(Jilly Fretwell)，2020年發現所養愛貓賓迪突然失蹤讓她非常傷心，沒想到5年後，這個月初突然接獲獸醫通知，掃瞄晶片時意外發現失蹤多年的賓迪。

吉莉回憶接到電話的那一刻激動表示，「我們突然接到獸醫的電話，說掃到賓迪的晶片，牠要回家了，雖然牠身上有一些小擦傷需要獸醫治療，除此之外牠看起來很健康，毛很漂亮，感覺吃得很好，一直有人在照顧牠」。

相隔5年重逢　小貓一見主人立刻撒嬌

吉莉表示，賓迪平時有出門散步的習慣，但那天卻一直沒有回來，她在網路上四處發布尋貓訊息卻沒有任何收穫，找了愛貓整整一年後，坦承內心幾乎快要放棄，沒想到5年後奇蹟出現。

吉莉表示，「我們從獸醫那接回牠時，牠好像有認出我們，立刻就跳到腿上依偎著，這一切感覺好像聖誕奇蹟，真的是太棒了」。

關鍵字： 英國黑貓失蹤尋貓聖誕節Jilly Fretwell

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【兄妹超有愛】台東強震尖叫站不穩！小哥哥抱過守護

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

曾是浪貓變萌寵　黑白貓聖誕樹下「偷塞最愛玩具」向馬麻報恩

這禮物送你！　收容所汪見訪客「叼最愛娃娃」開心迎接：帶我回家

「你看不到我」棉花糖波斯貓躲聖誕樹　完美隱形網笑噴：最美裝飾

買麥當勞早餐釀悲劇　美男「得來速車道被夾死」店員救人也受傷

散步無視主人指令暴衝　伯恩山犬「雪地救出垂死汪」英勇畫面曝

繼兄弟郵輪約砲「中途偷互換身分」　女醒嚇身邊躺陌生人告性侵

聖誕老人軍團闖超市洗劫　狂偷6萬元商品「放聖誕樹下送窮人」

弓角羚羊寶寶誕生！新手媽媽嚇到不會顧　保育員輪班餵奶

曾是浪貓變萌寵　黑白貓聖誕樹下「偷塞最愛玩具」向馬麻報恩

退役緝毒犬現身校園討摸　類拒學學生為見牠「到校率高4倍」

羚羊寶寶出生

當大少爺！嬤親餵飼料　阿金享受趴被窩媽看傻

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

封城期間失蹤　黑貓失蹤5年「聖誕節前突現身」女感動：聖誕奇蹟

家貓未植晶片明年元旦起開罰　最高可罰1萬5000元

全台最大遊艇碼頭正式簽約　基隆市府攜手亞果迎向海洋經濟

解除殺人犯電子監控！被高等法院打臉　法官：律師別為難我了

打造冬季靜奢日比家族推優惠　滿額加購現省5,000元

自己的上司自己選！　日企「離職率狂降」剩不到1%

Lisa、Jisoo聖誕節扮成最辣禮物！Rosé慵懶睡衣風變派對焦點

徐若熙選擇軟銀關鍵：台灣人比較少、逼自己適應　終極目標大聯盟

穿天山連南北疆22.13km！　「世界最長高速公路」隧道通車

徐若熙最想對決林安可「因為他打我兩轟」　還點名萬波中正

澎湖首創「七龍珠主題海上花火節」　日期、活動亮點一次看

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

寵物動物熱門新聞

弓角羚羊寶寶誕生　保育員輪班餵奶

曾是浪貓變萌寵　黑白貓聖誕樹塞玩具報恩

狗狗來了！類拒學學生「到校率高4倍」

傑克羅素犬叼「1公斤槓片」滿場跑

聖誕奇蹟　黑貓失蹤5年突然現身團圓

媽媽太晚回家　阿金窩懷裡生悶氣

串門E狗收到「聖誕玩偶」抱著睡

緝毒犬Vanya退休　全家寵成公主

這禮物送你　收容所汪叼娃娃迎接訪客

無視主人指令暴衝　伯恩山犬雪地救出垂死汪

奴才被黑貓反鎖　兇手表情超不屑

守宮腳腳起飛　原來是fu來了

聾貓起床靠嗅覺　熟悉氣味秒開機

虎斑貓認錯暖爐　疑惑怎麼烤不熱

讀者迴響

熱門新聞

弓角羚羊寶寶誕生　保育員輪班餵奶

曾是浪貓變萌寵　黑白貓聖誕樹塞玩具報恩

狗狗來了！類拒學學生「到校率高4倍」

傑克羅素犬叼「1公斤槓片」滿場跑

聖誕奇蹟　黑貓失蹤5年突然現身團圓

媽媽太晚回家　阿金窩懷裡生悶氣

串門E狗收到「聖誕玩偶」抱著睡

緝毒犬Vanya退休　全家寵成公主

這禮物送你　收容所汪叼娃娃迎接訪客

無視主人指令暴衝　伯恩山犬雪地救出垂死汪

奴才被黑貓反鎖　兇手表情超不屑

守宮腳腳起飛　原來是fu來了

聾貓起床靠嗅覺　熟悉氣味秒開機

虎斑貓認錯暖爐　疑惑怎麼烤不熱

幫聖誕老人拉雪橇的是什麼鹿？

熱門寵物影片

更多
羚羊寶寶出生

羚羊寶寶出生

當大少爺！嬤親餵飼料　阿金享受趴被窩媽看傻

當大少爺！嬤親餵飼料　阿金享受趴被窩媽看傻

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面