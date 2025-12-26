封城期間失蹤　黑貓失蹤5年「聖誕節前突現身」女感動：聖誕奇蹟

▲失蹤黑貓奇蹟回家。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子所養黑貓賓迪(Bindi)2020年新冠肺炎疫情時突然從家中失蹤，由於當時是疫情封鎖期間無法出門尋貓，雖然在網路上發布多則尋貓啟事卻都沒有下文，正當全家人都放棄時，沒想到5年後，在聖誕節前夕奇蹟找回愛貓。

以為永遠回不來 黑貓5年後被尋回

居住在劍橋薩默舍姆區(Somersham)的29歲女子吉莉(Jilly Fretwell)，2020年發現所養愛貓賓迪突然失蹤讓她非常傷心，沒想到5年後，這個月初突然接獲獸醫通知，掃瞄晶片時意外發現失蹤多年的賓迪。

"Cat missing for five years is home for Christmas



Owner Jilly Fretwell had given up hope and moved house, but Bindi’s microchip made the festive reunion possible'



The Telegraph https://t.co/JiBtUUKov5 pic.twitter.com/AyHB0Ez6oY — Ronni Nicole #KPSS (@RonniNicole1) December 25, 2025

吉莉回憶接到電話的那一刻激動表示，「我們突然接到獸醫的電話，說掃到賓迪的晶片，牠要回家了，雖然牠身上有一些小擦傷需要獸醫治療，除此之外牠看起來很健康，毛很漂亮，感覺吃得很好，一直有人在照顧牠」。

相隔5年重逢 小貓一見主人立刻撒嬌

吉莉表示，賓迪平時有出門散步的習慣，但那天卻一直沒有回來，她在網路上四處發布尋貓訊息卻沒有任何收穫，找了愛貓整整一年後，坦承內心幾乎快要放棄，沒想到5年後奇蹟出現。

吉莉表示，「我們從獸醫那接回牠時，牠好像有認出我們，立刻就跳到腿上依偎著，這一切感覺好像聖誕奇蹟，真的是太棒了」。