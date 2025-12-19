ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
「你看不到我」棉花糖波斯貓躲聖誕樹　完美隱形網笑噴：最美裝飾

「你看不到我」棉花糖波斯貓躲聖誕樹　完美隱形網笑噴：最美裝飾。（圖／翻攝自TikTok／mabelthemarshmallow）

▲小貓躲在聖誕樹中爆紅。（圖／翻攝自TikTok／mabelthemarshmallow）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻叫做梅布爾(Mabel)的白色波斯貓特別喜歡聖誕樹，甚至以為自己能完美隱藏在聖誕樹中，結果一下就被主人抓包，認真隱藏自己的可愛模樣在網路上爆紅，獲得400多萬點閱。

以為自己可以隱形　小貓萌躲聖誕樹中

主人日前在TikTok上分享，所養的波斯貓梅布爾有著一身蓬鬆的雪白白毛，看起來就像一團棉花糖，喜歡聖誕樹的牠時常會爬到樹上，由於家中聖誕樹也是純白色的，讓牠以為自己能夠隱形。

@mabelthemarshmallow She thinks she’s camouflaged ???? #christmas #pinkchristmastree #cattok #fyp ♬ original sound - Hollie Freeman

影片中可看到，梅布爾一動也不動待在樹上，身上白毛完美與白色聖誕樹融合，讓牠充滿了自信，以為媽媽絕對不會發現，「如果我不動的話，也許其他人不會看到我」。可愛模樣讓主人笑稱，「牠還以為自己隱藏得很好」。

6秒可愛片爆紅　小貓被讚根本是聖誕裝飾

短短6秒的影片曝光後立即爆紅，許多網友笑稱，「牠看起比較像聖誕裝飾」、「你為牠建了一座完美城堡」、「老實說，我第一時間沒有發現牠在哪」、「這棵樹因為牠變得好漂亮」、「拜託聖誕樹永遠留著，太適合牠了」。

