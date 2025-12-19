ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
鯊魚闖海灘淺水區「正面對上貴賓犬」　主人目睹畫面驚嚇

▲▼海岸,海邊,海灘。（示意圖／達志影像）

▲無人機在海邊拍到驚人畫面。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲珀斯海灘發現驚人的一幕，無人機拍到一條鯊魚突然出現在淺水區，與在水中嬉戲的一隻貴賓犬正面相遇，鯊魚與狗狗相距只有幾公分，主人只能無助看著事件發生。

狗海灘驚魂　貴賓犬淺水區近距離撞見虎鯊

事件發生在西澳大利亞珀斯當地Whitford狗海灘，當時有幾隻寵物犬開心在海灘附近淺水區玩耍，完全沒發現就在不遠的地方，一條鼬鯊（Tiger shark，又稱虎鯊）已經悄悄潛到附近。

影片中可看到，一隻叫做奧利佛(Olive)的貴賓犬正在淺水區和同伴玩耍，一回頭發現鯊魚就在眼前，2隻動物距離只有幾公分，幸好奧利佛第一時間快速返回岸上，鯊魚也轉身游回深水中。

無人機直擊驚險瞬間　主人呼籲設警告標示

驚險畫面是由無人機愛好者阿韋萊克(Lexo Aveleyra)意外拍到，當天因為天氣不錯，所以他放了無人機四處拍攝，沒想到意外拍到驚人畫面。

奧利佛的主人莎夏(Sascha Green)當時也在現場目睹事件，「我很意外，鯊魚竟然能夠浮出水面到這麼遠的地方」，事件發生時只有短短幾秒鐘，她第一時間只能無力看著寵物犬遇到危險，認為政府應該要在海岸線附近設立警告標示，以免再有類似事件發生。

關鍵字： 珀斯虎鯊寵物無人機貴賓犬澳洲Lexo AveleyraSascha Green紐澳要聞

