「吸血鬼小貓」苦待收容所700天　呆萌吐舌萌翻網：給牠一個家





▲小貓因為特殊外型乏人問津。（圖／翻攝自Instagram／valleyanimalcenter）

記者李振慧／綜合報導

美國一隻叫做科爾多瓦(Cordova)的小貓，雖然個性乖巧、友善，但因為下排牙齒比較凸出的特殊外表，讓牠住在收容所中已經700多天，可憐遭遇讓工作人員心疼，希望可愛的牠能盡快找到永遠的家。

可憐小貓遭棄養 缺牙造成特殊外型

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於加州佛雷斯諾市(Fresno)的動物收容所Valley Animal Center，近來在社群網站上向大眾介紹科爾多瓦的故事。科爾多瓦大約1歲時，和另外一隻貓咪被關在籠子中，遺棄在收容所外面。



與科爾多瓦一起來到收容所的貓咪很快就獲得收養，然而科爾多瓦因為牙科問題，需要進行手術拔除大部分牙齒，導致下排牙齒比較凸出，造就牠特殊的外型。

待收容所長達700天 小貓盼找到新家

收容所人員表示，幸好科爾多瓦的牙齒問題對日常生活不會造成影響，而且大家都覺得吐舌的牠，看起來超呆萌，心疼牠已經待在收容所中長達700多天，希望能有適合的家庭願意給牠一個機會。

貼文曝光後獲得143萬點閱，許多網友都覺得科爾多瓦非常可愛，「我的天啊，牠太可愛了！有人能給牠聖誕奇蹟，帶牠回家吧」、「我喜歡牠獨一無二的外表」、「超級可愛，牠看起來像個小吸血鬼」、「我願意開車去接牠回家」，相信可愛的科爾多瓦很快就能獲得好消息。