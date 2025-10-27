ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
澳洲極瀕危「長腳袋鼠」現蹤！　相隔30年再度出現科學家嗨翻

記者賈沐蓉／綜合報導

在澳洲的可西歐斯可國家公園（Kosciuszko National Park）中，一隻神似放大版松鼠、有著長鼻子的生物趁著夜色現身，卻不知道自己的身影都被隱藏起來的攝影機拍下，而牠的出現也讓當地科學家感到十分興奮，因為這是一隻極度瀕危的澳洲長腳袋鼠，已經在當地消失超過30年。

▲。（圖／翻攝自Facebook／NSW National Parks and Wildlife Service）

▲長腳袋鼠出現在攝影機中，離上次現身已經超過30年。（圖／翻攝自Facebook／NSW National Parks and Wildlife Service）

綜合外媒報導，這隻小傢伙是新南威爾斯最稀有的哺乳動物之一，主要以森林中的真菌為食，其體型與兔子相仿，長鼻子與無毛的尾巴是牠的標誌特徵，由於在覓食時會翻動土壤並間接促進植物生長，因此獲得了「生態系統工程師」的稱號，但棲地卻因為人為開發縮水、破壞，導致牠們的數量持續下降，從1990年代後就再也沒有出沒紀錄。

▲。（圖／翻攝自Facebook／NSW National Parks and Wildlife Service）

▲主要以真菌為食，會用前爪翻土來尋找。（圖／翻攝自Facebook／NSW National Parks and Wildlife Service）

當時國家公園的研究人員正在進行野貓監測調查，結果意外發現長腳袋鼠的身影。園方在臉書貼文中表示，目前已知當地有一個長腳袋鼠的族群，離這次的目擊地點不到50公里，「另一個潛在族群的存在，對於該物種的長期存活非常有幫助」，未來更會加強對牠們的監測，包括對火災、野貓與狐狸等獵食者的控制。

▲。（圖／翻攝自Facebook／NSW National Parks and Wildlife Service）

▲沒有毛的尾巴也是特徵之一。（圖／翻攝自Facebook／NSW National Parks and Wildlife Service）

 

關鍵字： 澳洲長尾袋鼠瀕危物種野生動物科學家

