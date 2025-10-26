可卡犬偷麵包「死守贓物」不鬆口　媽拿零食賄賂仍被咬走一塊

記者賈沐蓉／綜合報導

可卡獵犬羅尼（Ronnie）是隻貪吃的汪星人，這天牠趁家人不注意，把大家要吃的整條麵包偷偷叼走，被抓到後還非常倔強地不肯鬆口，誓死要守住剛到手的美食，就算主人拿香噴噴的零食誘惑，牠也依然不為所動。

▲羅尼偷咬麵包，被抓包時還死不鬆口。（圖／翻攝自TikTok／@queencandyc）

羅尼被抓住時，兩隻前爪懸在空中，嘴巴裡咬著整塊長條麵包。飼主拿來了牠最愛的狗零食誘惑，途中還不忘把亂入想吃的另一隻狗狗推開，但牠依然不肯放開食物。後來飼主跟家人合力，試著把麵包從愛犬的牙齒下搶回來，但羅尼硬是留下了嘴裡的一小塊，逃出兩人的控制邊跑邊狂吞食物。

▲主人拿零食誘惑，家裡的另一隻狗也想吃。（圖／翻攝自TikTok／@queencandyc）

▲兩人合力，企圖把麵包從羅尼的嘴巴裡扯出來。（圖／翻攝自TikTok／@queencandyc）

▲結果牠還是硬留下一塊。（圖／翻攝自TikTok／@queencandyc）

之後羅尼吃飽喝足，帶著滿肚子麵包窩在家人的懷裡享受摸摸，牠對麵包的熱愛也讓一票網友笑翻，「最可愛的麵包小偷」、「這絕對很好吃」、「你已經輸了這場戰爭哈哈」，這段影片至今已在TikTok累積超過190萬次點閱。