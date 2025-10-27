鄰居哈士奇「挖地道越獄」進度飛快！　鼻子先露出即將完工

記者賈沐蓉／綜合報導

住在美國的日本網友 @MD41687242 最近意外發現，自己家附近新搬來的鄰居家裡，多了兩隻可愛的哈士奇，兩隻汪星人從搬進新家開始，就致力於挖一條穿過圍欄的秘密地道，結果牠們的施工進度飛快，已經可以伸出鼻子打招呼。

▲鄰居的哈士奇自己挖穿圍欄，已經可以伸出一個鼻子打招呼。（圖／翻攝自X／@MD41687242）

這位網友在貼文中表示，當天牽著自家狗出門散步，路過鄰居家的圍欄時，就看見底下已經被哈士奇挖出一個大缺口，儘管缺口大小還不足以讓哈士奇脫逃，但足夠露出一個鼻頭跟原PO的狗狗打招呼，牠的同伴則在另一側賣力施工，洞口大小則已經可以露出半張臉。

▲另一側的洞更大，再差一點就可以挖通了。（圖／翻攝自X／@MD41687242）

原PO表示自己家也養了兩隻狗，為了阻止牠們也偷偷做「地下工程」逃跑，所以院子的圍欄下方還有一層鐵網。她意外目擊哈士奇的「秘密地道」的貼文在X已累積超過406萬次點閱，「能鑽出來只是時間的問題」、「再一下子就通車了」、「這很哈士奇」。

▲原PO的兩隻狗狗，Hugo跟Ozzie。（圖／翻攝自X／@MD41687242）