不想洗澡！吉娃娃學會「關水自救」　跟媽上演水龍頭爭奪戰

@mini__tesoro #chichuachua #chi #puppy #chichuachuapuppy #чихуахуа ♬ Физкультпривет - Геннадий Гладков

記者賈沐蓉／綜合報導

住在波蘭的吉娃娃特索羅（Tesoro）非常不喜歡洗澡，於是無師自通學會自己關水龍頭。這天飼主把牠抱去洗手台要清洗身體，剛打開水龍頭把毛孩放進水槽，結果就親眼目睹牠伸手把開關按掉，再試幾次也依然如此。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@mini__tesoro）

▲特索羅超討厭洗澡，因此學會了自己把水關掉。（圖／翻攝自TikTok／@mini__tesoro）

特索羅趴在飼主的手臂上，在媽媽緩慢把牠放進洗手台時看準時機，在高度適當時對準開關伸手一按，堅定的眼神彷彿宣布今天休想讓牠碰到水。剛開始飼主還以為愛犬的腳只是不小心碰到，再度嘗試才發現牠是刻意這麼做的。之後一人一狗開始爭奪水龍頭開關控制權，儘管特索羅只能用迷你小手搶，但速度還是跟媽媽勢均力敵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲。（圖／翻攝自TikTok／@mini__tesoro）

▲跟媽媽上演水龍頭爭奪戰。（圖／翻攝自TikTok／@mini__tesoro）

這段逗趣的影片在TikTok已累積超過85萬次點閱，特索羅堅持對洗澡說不的模樣也笑翻許多網友，「非常精明的小吉娃娃」、「牠說：謝謝，我不需要這個」、「我家的吉娃娃也超痛恨洗澡」。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@mini__tesoro）

▲特索羅：今天休想讓我洗澡！（圖／翻攝自TikTok／@mini__tesoro）

