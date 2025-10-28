小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

▲妞妞跑去找窗簾玩，結果自己被封印。（圖／Threads@yu_hua1102提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

4個多月大的小黑狗「妞妞」超皮又愛玩，把自己卡進窗簾的破洞裡然後卡住，企圖自己把布撥開卻只撥到空氣，只好用委屈的眼神跟旁邊看戲的媽媽求救，委屈又搞笑的樣子被媽媽無情嘲笑，並決定等笑完再來救這隻小搗蛋鬼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲困在裡面出不來超委屈。（圖／Threads@yu_hua1102提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

妞妞滿臉無辜地困在破洞裡，窗簾布披在身上彷彿「黃袍加身」。妞妞媽媽與《ETtoday寵物雲》分享，當時牠狗來瘋自己衝進窗簾裡玩，「玩一玩把自己纏住出不來，結果就開始亂咬」，然後自己把窗簾弄出一個大洞，後來妞妞發現自己逃不出窗簾的魔掌，開始哼哼唧唧的哭，媽媽就去幫牠解開封印，「大概三分鐘左右就幫助她脫困了」。

▲妞妞：媽媽別笑了，救狗啊。（圖／Threads@yu_hua1102提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲平時是隻超皮又很有活力的小女生。（圖／Threads@yu_hua1102提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

然而妞妞的「前科」還不只如此，不但會偷吃布偶貓「億寶寶」的飯，還曾經把家裡的鯊魚布偶開膛破肚，然後把屍體拖到貓咪身邊企圖嫁禍，但沒電時就像小天使，在媽媽腳邊睡到不成狗形。牠被窗簾困住時的糗狀也逗樂許多網友，「最好先救牠，再晚點牠會發現很好玩」、「再不久就自救了，喜獲新窗簾」、「給孩子急的都會說話了」。

▲曾經擅自幫家裡的鯊鯊布偶剖腹，還嫁禍給貓咪。（圖／Threads@yu_hua1102提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲出去玩累爆狂睡，讓媽媽差點找不到頭在哪。（圖／Threads@yu_hua1102提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲妞妞偷吃貓咪食物的證據。（圖／Threads@yu_hua1102提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）