公寓汪參觀新家　目睹「專屬後院草皮」嗨翻當場做記號

記者賈沐蓉／綜合報導

美國路易斯安那州有隻叫Baxter的拉布拉多，最近跟主人janie參觀他們的新房子。從小就跟媽媽一起住公寓的牠超級興奮，每個房間都要進去繞一繞，看見寬敞的後院時更是迫不及待衝上去試跑，宣佈這裡以後就是我家。

▲Baxter參觀新家，發現有專屬後院立刻興奮做記號。（圖／翻攝自TikTok／@calamity.janie）

這隻汪星人從踏入大門開始，尾巴就興奮地搖個不停，後門打開眼前是一整片充滿陽光，而且可以自由奔跑的草地，儘管它們是塑膠做的假草皮，但對身為公寓狗狗的Baxter來說已經非常足夠，臉上的笑容顯示牠對新家非常滿意，當場留下「尿尿記號」幫忙劃地盤，還繞了一圈確保每個地方都有自己的氣味。

▲剛開始每個房間都要看一下。（圖／翻攝自TikTok／@calamity.janie）

▲然後在院子裡留下尿尿劃地盤。（圖／翻攝自TikTok／@calamity.janie）

飼主表示，平時她在公寓每天都會帶Baxter去散步，還有鄰居的6隻狗狗朋友陪牠玩，而這個後院也是他們搬家的原因之一。許多網友也被牠對參觀新家的可愛模樣融化，「牠迅速的劃好自己的地盤！」、「汪：我的...這都是我的...」、「買這個給牠真是很值得」。

▲Baxter：本汪對這個新家非常滿意！（圖／翻攝自TikTok／@calamity.janie）