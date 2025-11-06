偶只是毛澎！貓咪被笑胖超委屈　「咪咪冒冒」抱怨準備暗殺爸爸

記者賈沐蓉／綜合報導

8歲的白底虎斑「咕嚕」是獸醫認證的勻稱貓咪，5.5公斤的牠被爸爸笑胖後超委屈，原本被抱著就已經不爽低鳴，聽到關鍵字「胖」音調直接升高，滿臉哀怨抗議鏟屎官亂講話，後來還一臉殺氣地思考晚上要用哪種方法暗殺。

咕嚕被爸爸笑太胖，滿臉氣噗噗。

其實只有5.5公斤，被獸醫認證身材完美。

聰明的咕嚕還聽得懂奴才的語氣和一些比較負面的詞彙，「說牠胖貓咪或臭貓咪他都會生氣」。平時牠喜歡吃飼料勝過罐罐，幫飼主們省下不少伙食費，零食部分最愛的是肉泥，也很愛無糖藍莓優格，只要發現就會喵喵叫吵著要，「但通常只會吃一小匙的量」。後來咕嚕媽媽也上供肉泥安撫，但牠似乎不太滿意，「看來爸爸晚上睡覺要被貓突猛進了」。

不喜歡抱抱，被爸爸抱起來猛吸一臉厭世。

咕嚕：爸爸你今天完蛋了！

最初咕嚕是由爸爸收養，並相伴走過低潮期，後來還經歷了跟咕嚕媽遠距離戀愛到結婚，由於很愛找爸爸撒嬌，「有時候媽媽還會因為牠比較愛爸爸而吃醋」，但看見媽媽難過也會來磨蹭安慰，「也會在我們身體不舒服時，謹慎注意我們的一舉一動」。後來家裡還多了新的貓妹妹，跟咕嚕正在適應彼此，「相信總有一天能磨合成功，一家四口幸福的生活下去」。

剛被領養時的咕嚕。

平時跟爸爸感情很好，咕嚕超愛找他撒嬌。

黏到媽媽偶爾會吃醋。

目前正在跟新妹妹「雪花」磨合中。