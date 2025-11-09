爸認真工作ing　歐告想討摸「眼神攻擊」步步逼近求關注

記者賈沐蓉／綜合報導

現在居家辦公已經是人們生活的一部分，但家裡的毛孩們總會來求關注。國外一隻叫Rebel的歐告，發現爸爸的注意力全被平板搶走，想撒嬌的牠視線一直固定在主人身上，發現沒人裡依然不氣餒，繼續一步一步悄悄靠近。

▲Rebel對爸爸使出眼神攻擊。（圖／翻攝自TikTok／@rebelthestaffy_whippet）

Rebel炙熱的目光一直盯在爸爸身上，但對方一直在專心工作。這隻體貼的汪星人以為爸爸沒看見自己，於是又向前一小步，讓在旁邊錄影的媽媽忍不住笑場，爸爸雖然試著把注意力放回工作上，但在Rebel的眼神攻擊下沒幾秒就破功，給了牠超多的摸摸與親親。

▲後來爸爸忍不住笑場。（圖／翻攝自TikTok／@rebelthestaffy_whippet）

▲接下來就是快樂撸狗時間。（圖／翻攝自TikTok／@rebelthestaffy_whippet）

這段可愛的影片在TikTok上已累積超過440萬次點閱，之前Rebel還會偷偷把頭靠在爸爸的肩上，看他到底電腦上弄什麼東西，而他默默求關注的舉動也讓許多飼主共鳴，「哈哈這也是我的日常」、「老天跟我的狗一模一樣」、「Rebel：拜託理我嘛」。