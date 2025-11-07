ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
新人報到！石虎「捲心餅、平平、阿給」　動物園籲觀察須降低音量

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲臺北市立動物園新增加了3隻石虎，牠們因為特殊原因無法回到野外。（圖／臺北市立動物園提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

臺北市立動物園的臺灣動物區，最近迎來三隻新石虎「捲心餅」、「平平」和「阿給」。牠們經過專業評估，因自身狀況不適合野放，因此成為園區重要的石虎保育族群一員。園方也呼籲，在觀察動物時保持安靜是必要法則。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲捲心餅因為誤中陷阱無法獨自在野外生存，才又回到動物園。（圖／臺北市立動物園提供）

「捲心餅」是2024年出生的雄性石虎，也是動物園石虎「春捲」的後代，幼年時曾前往南投生物多樣性研究所接受野放訓練，原本順利回歸野外生活，但後來不幸誤入陷阱，須切除左前肢才回到動物園。石虎「平平」同樣是在臺中市太平地區誤中獸鋏，因傷重須截肢無法獨立生存。在淡水發現的「阿給」還可能被非法飼養，缺乏應有的野外警覺性，也因此無法野放。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲阿給是在淡水發現的石虎，因為缺乏對人的警覺心，疑似曾被非法飼養過。（圖／臺北市立動物園提供）

由於捲心餅曾經接受野放訓練，且有野外生活經驗，因此對人類特別警戒。即使度過一個多月的檢疫與適應期，牠在戶外活動場時依然會躲在隱密的角落。園方表示，由於動物會依照自己的意願待在相對安全的位置，因此只要多點耐心細心觀察，就有機會發現牠們的身影，並提醒觀察石虎時務必降低音量，輕聲細語放輕腳步，牠們才會願意現身喔！

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲平平在太平山誤中獸鋏，必須截肢無法野放。（圖／臺北市立動物園提供）

核三除役不到半年！　卓榮泰鬆口「核二、核三重啟有條件」

白宮釋出釜山峰會照！習近平罕見「笑瞇了眼」　陸網卻全看不到

56轟三冠王挑戰美職！村上宗隆正式入札　MLB掀搶人大戰

Honda宣布「開發全新V6油電動力」！預計2027正式投入北美市場

鳳凰甩尾北衝「侵台機率非常高」！粉專曝1關鍵決定抵達強度

次盤搶七惜敗！謝淑薇逆轉未果　無緣爭年終總決賽女雙第2冠

台灣球場熱情＋韓式應援！　古賀康誠笑稱聽不清楚指示：氣氛真的很好

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

高雄女「沒掛號衝診間」！問病情遭拒還惱羞：有這麼缺錢？

IPAC年度峰會布魯塞爾登場　蕭美琴前進歐洲議會發表演說

