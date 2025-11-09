ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
日本三花「天生穿錯襪子」　一腳黑一腳橘還都有條紋

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一隻叫布丁（ぷりん）的三花貓，與鏟屎官納納（なな）生活在一起，兩隻後腳的花色天生就不一樣。飼主開玩笑表示，這說不定是貓界的最新流行，或是牠急著來見自己的主人，因此在媽媽肚子裡的時候不小心穿錯了襪子。

▲。（圖／翻攝自X／@tama_love_go）

▲布丁兩隻腳顏色不一樣，但都是條紋襪子。（圖／翻攝自X／@tama_love_go）

布丁的左右腳分別是灰色與橘色，不但長度幾乎一致，還都有類似的白色的條紋，就像是精心搭配過的造型。綜合外媒報導，飼主表示布丁是一隻被救援的貓咪，因此不清楚牠剛出生時的情況，不過牠是位很貼心的小女生，有次飼主身體不舒服睡不好，醒來就發現牠正窩在腳邊守著，「我不知道牠在那裡是因為擔心還是怕冷，但我很高興」。

這段分享布丁「時尚穿搭」的貼文，在X上累積了超過586萬次點閱，網友除了曬出自家主子身上各種圖特的花紋外，更有許多人留言稱讚布丁即使穿錯襪子也很萌，「牠很時尚，太可愛了」、「要好好珍惜阿」、「不同顏色的襪子很受歡迎呢」。

▲。（圖／翻攝自X／@tama_love_go）

▲布丁：我的襪子可是走在時尚尖端呢～（圖／翻攝自X／@tama_love_go）

關鍵字： 三花貓日本獨特花色暖心行為網路話題

小奶貓突清晰大聲叫「媽媽」　飼主嚇傻：以為哪個孩子喊我

小奶貓突清晰大聲叫「媽媽」　飼主嚇傻：以為哪個孩子喊我

黑貓聞主人屁股瞬間石化　味道太衝擊嚇到掉下巴XD

黑貓聞主人屁股瞬間石化　味道太衝擊嚇到掉下巴XD

貓咪獨自在家「站著推推車」　來回移動還倒退嚕超獨立XD

貓咪獨自在家「站著推推車」　來回移動還倒退嚕超獨立XD

阿金逛小百貨自己遛自己　找店員撒嬌屁股扭超用力

阿金逛小百貨自己遛自己　找店員撒嬌屁股扭超用力

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

