日本三花「天生穿錯襪子」　一腳黑一腳橘還都有條紋

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一隻叫布丁（ぷりん）的三花貓，與鏟屎官納納（なな）生活在一起，兩隻後腳的花色天生就不一樣。飼主開玩笑表示，這說不定是貓界的最新流行，或是牠急著來見自己的主人，因此在媽媽肚子裡的時候不小心穿錯了襪子。

▲布丁兩隻腳顏色不一樣，但都是條紋襪子。（圖／翻攝自X／@tama_love_go）

布丁的左右腳分別是灰色與橘色，不但長度幾乎一致，還都有類似的白色的條紋，就像是精心搭配過的造型。綜合外媒報導，飼主表示布丁是一隻被救援的貓咪，因此不清楚牠剛出生時的情況，不過牠是位很貼心的小女生，有次飼主身體不舒服睡不好，醒來就發現牠正窩在腳邊守著，「我不知道牠在那裡是因為擔心還是怕冷，但我很高興」。

這段分享布丁「時尚穿搭」的貼文，在X上累積了超過586萬次點閱，網友除了曬出自家主子身上各種圖特的花紋外，更有許多人留言稱讚布丁即使穿錯襪子也很萌，「牠很時尚，太可愛了」、「要好好珍惜阿」、「不同顏色的襪子很受歡迎呢」。

▲布丁：我的襪子可是走在時尚尖端呢～（圖／翻攝自X／@tama_love_go）