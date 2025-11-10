汪咬電視櫃挨罵　敢做不敢當「鑽腋下逃跑」頭低低找媽求救

▲土豆偷咬電視櫃，被抓包後滿臉心虛貼在門邊。（圖／Threads@peanut_twodoudou提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

1歲的米克斯「土豆」在家偷咬電視櫃，咬電視櫃挨爸爸罵，滿臉心虛的牠戲精上身，貼著門邊抖邊裝沒事，就是不敢去看剛剛的「案發現場」。原本媽媽以為土豆要找爸爸撒嬌求情，沒想到牠居然鑽腋下逃跑，跑到自己身邊求救。

▲還鑽爸爸的腋下去找媽媽當靠山。

▲正在拆電視櫃的現行犯。

飼主與《ETtoday寵物雲》分享，爸爸其實沒有真的兇土豆，只是牠做壞事心虛都會發抖，因為已經有多次「前科」，衣物、家具都難逃一劫。牠被抓包還有求饒小妙招，「裝無辜、裝可愛撒嬌、用手把你推走，叼玩具來跟你玩」，飼主警告其實都聽得懂，「只是看牠要不要理而已」。雖然爸爸主要負責餵飯跟散步，但土豆其實更喜歡媽媽，「可能比較常陪牠玩玩具、捉迷藏」。

▲咬壞東西被上牽繩限制活動，依然在用繩子磨牙。

▲土豆完全不敢直視案發現場。

現在爸媽出門都會把東西收好，房間關上只留客廳給土豆，也給牠很多玩具玩，在家時也會多帶出去散步消耗體力。媽媽也形容土豆是隻愛恨分明，但又憨萌的汪星人，喜歡跟其他狗玩但又討厭太主動的同伴，「只有自己可以熱情」，有時還會輸不起玩到生氣，自己一狗在家時還很懂享受生活，自己有床但毫不猶豫選擇了爸媽坐的沙發。

▲土豆跑去玩泥巴，被媽媽罵正在裝無辜。

▲躺在沙發上享受狗生。

土豆闖禍後敢作不敢當，還路過腋下找靠山的樣子也笑翻許多網友，「狗狗都這樣，作錯事用撒嬌的討原諒」、「戲精無誤，還會顫抖」、「嗎呀好可愛，表情好多」。

▲土豆最愛的玩具之一。