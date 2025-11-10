布拉格穿山甲「潤喉糖」昨離世！　積極治療、灌食仍不敵病魔

▲布拉格動物園的臺灣穿山甲「潤喉糖」，於昨天中午時過世。（圖／翻攝自布拉格動物園官網zoopraha）

記者賈沐蓉／綜合報導

旅居捷克布拉格動物園的雌性臺灣穿山甲「潤喉糖」於昨天中午（11月9日）因健康惡化離世。照顧團隊表示，早在九月底就發現牠有食慾減退，健康狀況持續下滑的跡象，雖然經過積極治療曾略有好轉，但最終仍傳來令人遺憾的消息。

▲在臺北市立動物園的潤喉糖，正背著自己的孩子糖鳳。（圖／臺北市立動物園提供）

布拉格動物園表示，潤喉糖自健康狀況亮紅燈以來就持續密切關注，並持續與臺北市立動物園同仁討論治療方案。2023年10月，潤喉糖的一度病情好轉，可以自主進食部分食物，但在該月中旬又再度惡化，讓醫療團隊不得不麻醉進行更深入的檢查，結果顯示肝臟嚴重受損，雖然持續治療並嘗試胃部灌食，最終仍未能挽回牠的生命。

▲潤喉糖懷孕後，正由布拉格動物園的工作人員檢查。（圖／翻攝自布拉格動物園官網zoopraha）

目前潤喉糖的詳細死因須等待進一步解剖。牠於2017年9月2日誕生於臺北市立動物園，5歲時與雄性穿山甲「果寶」一同旅居捷克布拉格動物園，並於2023年生下寶寶「Šiška 松果」，成為全歐洲首隻成功繁殖的穿山甲，隔年再度生下第二胎「Connie」，也讓捷克民眾更加認識這瀕臨滅絕的物種，台北市立動物園也發文，感謝潤喉糖一生的貢獻。

▲潤喉糖的孩子松果，正趴在媽媽的尾巴附近。（圖／翻攝自布拉格動物園官網zoopraha）