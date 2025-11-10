布偶貓「主動當乾爸」顧寶寶！　每天值夜班趴身邊守護

記者賈沐蓉／綜合報導

對許多毛小孩來說，小嬰兒並不是牠們最喜歡接近的對象，但布偶貓Perry看見鏟屎官帶剛出生不久的寶寶回家後，沒多久就決定幫忙分擔一點育兒的責任，當媽媽要睡覺時就化身夜班保姆，趴在小孩身邊守護著他的安全。

▲Perry很關心家裡的小嬰兒，初次見面就非常好奇。（圖／翻攝自TikTok／@perryandannie）

Perry趴在嬰兒床上，旁邊就是熟睡的寶寶，絲毫不在意小朋友可能會突然嚎啕大哭。一人一貓首次見面時，Perry就好奇地站起來抓著圍欄邊緣，想仔細地看看未來的小奴才長什麼樣子，偶爾還會幫忙測試搖籃的堅固程度和娛樂性，搶先試用抓著頭頂的玩具玩，飼主也非常感激主子對寶寶的包容，「牠不是繼父，但卻是個會主動承擔責任的父親」。

▲晚上時就一定要趴在不遠處守護。（圖／翻攝自TikTok／@perryandannie）

▲搶先試用寶寶的搖籃，對上面的玩具非常滿意。（圖／翻攝自TikTok／@perryandannie）

這段貓咪主動幫忙顧小孩的溫馨影片，在TikTok累積了超過280萬次點閱，不少網友也曬出自己家貓咪默默守在小孩身邊的模樣，並誇讚Perry做得很好「真是位可愛的保姆」、「養小孩需要一個村子的力量」，「我女兒22歲了，但我家貓仍不放心」。