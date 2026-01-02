暖心大狗狗「大熊」跨年夜離世　媽心碎回憶6年幸福時光

記者李依融／綜合報導

超人氣網紅大狗狗「大熊」體重40公斤，巨大的身形卻有著黏人溫柔的靈魂，然而在跨年夜傳來遺憾的消息，大熊病逝享年6歲，這個消息讓粉絲們都心痛不已。媽媽在粉專分享大熊各種美好的瞬間，希望這心碎的跨年，大家能一直記得大熊最窩心的模樣。

▲大熊有著巨大的體型，卻是非常溫柔的狗狗。（圖／翻攝自粉專「大熊與FiFi的反差萌日記」）



[廣告]請繼續往下閱讀...

大熊6年前與妹妹「呱呱」、「可樂」被人放在紙箱內棄養，當時小傢伙們還沒睜眼，懵懂地在紙箱內爬來爬去，那時候媽媽還不知道，這對大熊未來會長成40公斤的大狗狗，後來可樂和呱呱送養給朋友，兄妹偶爾仍會見面一起玩耍。大熊7個月大時就長到30.5公斤，媽媽開始覺得自家毛孩未來可能「前途無量」，4歲時大熊已經長到41公斤了。

▲小小的大熊很快就長成「真的大熊」，體重最高紀錄突破41公斤。（圖／粉專「大熊與FiFi的反差萌日記」提供／資料照片）

體型如此龐大的大熊，其實有著最柔軟窩心的靈魂，有次媽媽發高燒，牠似乎忘了自己有多大隻，堅持趴在媽媽身上當「暖暖包」，讓媽媽在病榻中哭笑不得；每次媽媽上廁所，大熊一定會在門口守護，彷彿深怕媽媽被馬桶吃掉似的。後來媽媽又收養了小貓咪和吉娃娃Fifi，大熊也對小傢伙們非常溫柔，甚至認小貓小狗「撒野」，被貓兇了只會無辜地找媽媽主持公道，被吉娃娃兇了，第一反應竟然是埋頭在媽媽懷裡哭。

▲大熊一爬到媽媽身上撒嬌，媽媽整個人都消失了。（圖／粉專「大熊與FiFi的反差萌日記」提供／資料照片）

▲大熊撞破廁所門，關心媽媽的如廁情況。（圖／粉專「大熊與FiFi的反差萌日記」提供／資料照片）

大熊可愛的性格，無論在散步時、在粉專上，都有好多好多粉絲喜愛，大家最常問的是「牠到底是什麼狗？」，這件事情也讓媽媽很好奇，恰巧在2024年有機會利用DNA檢驗一探究竟！原來大熊有50%的澳洲牧羊犬，另外一半是黃金獵犬與哈士奇，這個結果也讓媽咪驚訝，「都是20幾公斤的犬種，為什麼大熊快要42公斤？」。

▲大熊與妹妹呱呱長相有些相似。（圖／粉專「大熊與FiFi的反差萌日記」提供／資料照片）

▲大熊與另一個妹妹可樂。（圖／粉專「大熊與FiFi的反差萌日記」提供／資料照片）

大熊約在2個月前身體有些不適，並有些貧血的情況，一直都有定期治療與照護，卻在跨年夜這天突然惡化，在爸爸媽媽的陪伴下當了小天使。大熊離開後，家裡和爸爸媽媽的心裡都空空的，不過媽咪回顧著大熊迎門、抱抱、最後的笑容，各種暖心的瞬間，謝謝大熊6年來帶來好多幸福的時刻。

▲家人仍因為失去大熊非常傷心，但不會忘記這隻溫暖溫柔的大狗狗，曾經帶來6年很幸福的時光。（圖／粉專「大熊與FiFi的反差萌日記」提供／資料照片）