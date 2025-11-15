大白熊犬接機「直接略過爸爸」　聽見熟悉口哨秒回頭衝刺討摸

記者賈沐蓉／綜合報導

大白熊Ritchie這天跟媽媽一起出門幫爸爸接機，這是他們3個月以來第一次可以重新見到他。結果當爸爸出現時牠忙著聞味道，到處東逛西逛聞找人，原本感人的重逢現場變成單純路過，還好爸爸用一個口哨就讓牠的記憶重新甦醒。

▲Ritchie去機場接爸爸，路過他身邊結果完全沒發現。（圖／翻攝自TikTok／@ritchiethepyr）

Ritchie先聞了聞爸爸放在地上的頸枕，然後直接往行李轉盤的方向走去，完美忽略他就站在自己旁邊，並檢查每個遇到的旅客尋找熟悉的氣味，吸引不少人的目光。爸爸本人也被毛孩的反應笑翻，趕緊吹口哨吸引Ritchie的注意，牠聽見熟悉的聲音後立刻衝了過來，用最快的速度衝過去撒嬌討摸摸。

▲一開始先去聞爸爸的頸枕，沒注意到本尊就在旁邊。（圖／翻攝自TikTok／@ritchiethepyr）

▲跑到行李轉盤附近一個個檢查。（圖／翻攝自TikTok／@ritchiethepyr）

▲後來爸爸吹口哨叫他，立刻衝過來討摸摸。（圖／翻攝自TikTok／@ritchiethepyr）

由於兩位飼主分別住在佛羅里達與美國，因此Ritchie經常會跟著飼主們搭飛機，媽媽也會額外幫牠買多買座位，以免身為大型犬的牠打擾到其他旅客。Ritchie接機沒找到爸爸，到處逛找人的可愛模樣目前已經在TikTok累積了超過1450萬次點閱。