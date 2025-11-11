誤會一場！吃枇杷膏「被當肉泥小偷」　黑貓踩拖鞋施壓眼神超疑惑

記者賈沐蓉／採訪報導

這個你不能吃啦！黑貓妹妹「無牙」看見媽媽在吃枇杷膏隨身包，誤以為她居然偷吃自己最愛的肉泥，滿臉不可思議的在飼主面前坐下，圓滾滾的大眼睛困惑又驚訝的盯著看，兩隻腳還踩在拖鞋上施壓，似乎在等她給出一個合理的解釋。

▲無牙是隻愛撒嬌的小女生，名字來自《馴龍高手》。（圖／Threads@wooyameow提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲以為媽媽在吃自己的肉泥，變成貓咪問號。（圖／Threads@wooyameow提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主表示，無牙第一次看見她把枇杷膏放進嘴裡時，眼神超驚恐，似乎以為媽媽居然窮到要吃自己的點心。後來她把包裝拿給無牙檢查，「結果牠聞好之後坐下來繼續等⋯可能以為是新口味零食？」，發現真的沒得吃才走掉。之後飼主也有開肉泥給貓女兒一個交代，當天還抓包牠跑去餐桌偷舔媽媽的燉牛舌。

▲平時會自己把自己打包。（圖／Threads@wooyameow提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲第二最愛的遊戲是撕爛衛生紙，第一是偷媽媽的髮圈。（圖／Threads@wooyameow提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

今年1歲的無牙也經常跟媽媽一起在餐桌上吃東西，每次開飯前都要來檢查一下，「給牠看一看之後，就會走去旁邊坐著陪我一起吃飯」。偶爾飼主吃烤魚等太像貓食的餐點，就會看見無牙使出眼神攻勢，直到媽媽停下請牠吃零食才住手。平時的牠喜歡肉泥跟凍乾，也愛舔無糖優格，但不喜歡吃罐頭讓媽媽很困擾，「想要把牠再養胖一點」。

▲吃飯時跟媽媽共用一張桌子。（圖／Threads@wooyameow提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲不喜歡吃罐罐，媽媽正在努力想把牠餵胖一點。（圖／Threads@wooyameow提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）