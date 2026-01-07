ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
亞洲象一見飼育員秒露「幸福燦笑」！12萬人融化：像戀愛中少女

亞洲象一見飼育員秒露「幸福笑臉」！　7萬人融化：整張臉都在說好開心

▲「櫻花」看到飼育員，露出幸福表情，相當可愛。（翻攝X@hanapuki315）

圖文／鏡週刊

日本名古屋東山動植物園，近日因一張照片在網路引發熱烈迴響。一隻亞洲象在看到熟悉的飼育員時，露出超溫柔的喜悅表情，畫面瞬間被捕捉下來，感動大批網友。

一名網友近日在社群平台X分享一張照，只見東山動植物園的亞洲象「櫻花」，在看到熟悉的飼育員時，象鼻上揚、嘴角張開，垂垂的眼角，神情像是露出笑容，十分可愛。原PO發文：「當櫻花看到她最喜歡的飼育員時，那張臉真的甜到不行，真的好可愛。」

照片曝光後，吸引超過7萬人按讚，許多網友直呼「心被融化了」、「櫻花看起來幸福滿滿」、「整張臉都在說我好開心」、「如果親眼看到這個表情，一定會覺得整天都被治癒了」、「好像戀愛中的少女」、「這是一張讓人瞬間放鬆的照片」。

有人說：「本來只有在牠最愛的自然環境、最熟悉的夥伴面前，才能看到這樣的笑容，能被分享出來真的很令人敬佩。」面對大量暖心留言，原PO也一一回覆感謝，表示「能感受到牠喜歡人類，真的讓我也很開心」。

關鍵字： 亞洲象櫻花飼育員鏡週刊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

