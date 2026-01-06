ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
櫻花鉤吻鮭野外族群數量16020尾　去年首動用直升機吊掛抵棲地

▲雪霸國家公園管理處去年首度動用直升機，成功將240尾國寶魚吊掛到目標棲地。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

▲雪霸國家公園管理處去年首度動用直升機，成功將240尾國寶魚吊掛到目標棲地。（圖／雪霸國家公園管理處提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

國寶魚臺灣櫻花鉤吻鮭保育工作再創新猷！雪霸國家公園管理處今（6）日指出，為強化放流策略與跨域保育合作，去年首度結合勁捷航空合作，無償運用直升機吊掛方式，執行司界蘭溪上游放流，讓魚隻能快速且安全抵達目標棲地，大幅縮短人力負擔與運送過程中的潛在死亡風險增加魚苗的成活率；去年調查野外族群數量監測，數量約有16,020尾、為歷史第3高，未受到多次颱風和地震等因素影響。

雪管處副處長許嘉祥表示，去年在七家灣溪下游及司界蘭溪上游辦理放流作業，9月間更與勁捷航空合作，透過ESG理念結合，首次運用直升機吊掛方式，免費執行放流作業，這次「護魚專機」首航，順利將240尾、體長約16公分的1齡鮭魚，成功運送至司界蘭溪上游完成放流，使魚隻能快速且安全抵達目標棲地，將原需數小時的人力運輸流程大幅縮短，有效降低人力負擔與運送過程中的潛在死亡風險，增加魚苗的成活率，為高山溪流放流作業建立更具效率的操作模式。

▲雪霸國家公園管理處去年首度動用直升機，成功將240尾國寶魚吊掛到目標棲地。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

▲雪霸國家公園管理處去年首度動用直升機，成功將240尾國寶魚吊掛到目標棲地。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

另外，司界蘭溪上游的棲地放流，也是完成臺灣櫻花鉤吻鮭歷史流域（包括七家灣溪流域與合歡溪流域等）棲地放流工作最後一塊拼圖，希望藉以降低臺灣櫻花鉤吻鮭的滅絕風險。

雪管處表示，除了進行臺灣櫻花鉤吻鮭保育復育外，去年也委請水利、溪流生態、水生昆蟲、碳匯等多位不同領域的專家，進行七家灣溪流域整體生態功能的調查研究，成果顯示七家灣溪濕地之碳功能以「調節與平衡」為主，年度碳吸存與排放量大致相抵，未形成顯著淨碳匯，但對高山溪流生態穩定與食物網運作具有關鍵支撐作用。

同時，也持續檢視過去回收約8.1公頃武陵廢耕地並進行植樹造林後，近20年來也對七家灣溪水文條件、棲地穩定及櫻花鉤吻鮭族群所帶來的正面效益，作為未來推動生態復育與氣候調適相關工作的科學基礎。

▲雪霸國家公園管理處去年首度動用直升機，成功將240尾國寶魚吊掛到目標棲地。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

雪管處說，去年以浮潛目視法進行野生族群數量研究監測，調查結果並未受多次颱風及地震等因素影響，野外族群數量約有16,020尾，為歷史第3高，雖未再創歷史新高，但已連續多年維持在穩定水準，顯示長期棲地改善、人工復育及放流管理策略已逐步降低臺灣櫻花鉤吻鮭的滅絕風險，保育復育成效趨於穩定。

