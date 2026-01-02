ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

黑色拉布拉多養7年突變「大麥町」　家人目睹白斑擴散全身

黑色拉布拉多變成大麥町。（圖／翻攝自Reddit@multi_the_opossum）

▲貝歐比原本是全黑的拉布拉多，直到7歲時發生了改變。（圖／翻攝自Reddit@multi_the_opossum）

記者李依融／綜合報導

國外飼主韋伯斯(Miles Webs)還是青少年時就養了黑色拉布拉多貝歐比(Beobi)，然而7年後某次出遊，他發現愛犬眼睛周圍長出白斑，當時他以為是愛犬「相思病」所致，然而又隔了2年的現在，貝歐比彷彿變成大麥町的配色，這讓飼主感到驚訝，同時也說「無論如何牠都是我最漂亮的寶貝」。

韋伯斯形容，貝歐比從回家第一天起，就以「有點跩、很有個性」的氣場成為家中的寶貝，只不過沒有人想到，養了7年後當初那隻黑色小狗會變成「大麥町」。這個變化最初是發生在2023年，當時他在外旅行，待在家的妻子突然告訴他貝歐比的眼睛下面出現白斑，他們原本以為是因為貝歐比太想他了，產生焦慮壓力的表現，幾天後韋伯斯回家，貝歐比好開心地迎接。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黑色拉布拉多變成大麥町。（圖／翻攝自Reddit@multi_the_opossum）

▲貝歐比2023年時眼周首先發生變化。（圖／翻攝自Reddit@multi_the_opossum）

不過那些白斑並沒有消失，反而從一些白點變成新月形狀，再過了一段時間白斑持續擴散，像是原本的黑毛斑駁了一樣。一年後韋伯斯又出門旅行，這段期間貝歐比的白斑變化加速，連親戚都驚訝地想隨時看新照片，訝異白斑擴散的速度。

黑色拉布拉多變成大麥町。（圖／翻攝自Reddit@multi_the_opossum）

▲貝歐比2025年時白色的範圍更加擴大。（圖／翻攝自Reddit@multi_the_opossum）

雖然貝歐比的「新花紋」非常醒目，但是牠本狗似乎沒有意識到外表的改變，到獸醫院檢查也確認沒有生病，貝歐比如同往常一樣過得很開心。家人猜想，貝歐比或許是有白斑症(vitiligo)，也就是不明原因之下影響了身體產生色素的功能。

韋伯斯表示，從未想過愛犬會在自己面前「換了顏色」，但是這段時間他更加疼愛貝歐比了，「看著牠從一隻全黑拉拉變成現在的模樣，在我心裡牠一直都是最漂亮的樣子。」

黑色拉布拉多變成大麥町。（圖／翻攝自Reddit@multi_the_opossum）

▲2025年白斑變化快速，幾乎認不出這原本是一隻黑色拉布拉多了。（圖／翻攝自Reddit@multi_the_opossum）

關鍵字： 拉布拉多白斑症狗白斑症

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【余家昶告別式】女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「1萬塊在攻擊4萬塊！」爆笑影片吸21萬讚　受害奴才比慘

「樓下大肥貓被擄走！」留下字條聲明　他仔細看超感動：太溫暖了

黑色拉布拉多養7年突變「大麥町」　家人目睹白斑擴散全身

裝水變「超忙攻防戰」　奴才嘆：手最快除了嬰兒就是貓了！

暖心大狗狗「大熊」跨年夜離世　媽心碎回憶6年幸福時光

老汪「舉手要肉肉」認真揮爪　見隔壁發呆也有眼睛睜超大

散步無視主人指令暴衝　伯恩山犬「雪地救出垂死汪」英勇畫面曝

健檢「小鳥依人」騎健檢！　給下馬威他淡定講電話

戴菊遷徙「搭便船」省腳力！　圓滾滾一球與保安官呆萌對望

滿屋子找貓找3趟　喵星人把蜥蜴當「枕頭」共享保溫燈

一萬塊攻擊四萬塊

37KG巨嬰汪被吉娃娃兇　委屈鑽媽懷裡大哭討拍

目睹奴才變心偷摸別隻貓　白底虎斑傻眼：你這渣男

16歲臘腸犬吃小泡芙眼神發光　飼主淚：盼牠離開前感到幸福

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

4毛孩「集體避難」躲弟弟哭聲　無奈臉要媽媽自己處理

裝水變「超忙攻防戰」　奴才嘆：手最快除了嬰兒就是貓了！

戴菊遷徙「搭便船」省腳力！　圓滾滾一球與保安官呆萌對望

老汪「舉手要肉肉」認真揮爪　見隔壁發呆也有眼睛睜超大

快訊／馬杜洛遭美軍突襲拘捕　川普：第二波攻擊可能不必了

快訊／川普宣布「立即接管」委內瑞拉　直到安全完成權力交接

快訊／押解畫面曝光！川普PO照「馬杜洛戴眼罩、手銬」登硫磺島號

全台10縣市急凍進冰箱！　深夜「低溫特報」氣象署示警

台南市安南區3樓透天厝晚間驚傳火警　電暖爐不慎釀災8人緊急疏散

《GTA 5》被AI改成北韓風！標語超逼真　網笑：一顆星就全國追殺

阿根廷總統痛批馬杜洛獨裁　公開支持川普拘捕行動：自由萬歲

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

寵物動物熱門新聞

「1萬攻擊4萬！」爆笑片吸21萬讚

樓下大肥貓被擄走！留下感動字條

黑色拉布拉多養7年　突變大麥町

奴才裝水超忙「貓咪手速攻防戰」

暖心「大熊」跨年夜離世　粉絲不捨

汪舉手要肉肉　見發呆也有超震驚

無視主人指令暴衝　伯恩山犬雪地救出垂死汪

健檢騎到獸醫頭上　他淡定講電話

戴菊遷徙搭便船　呆萌與船員對望

喵星人把蜥蜴當枕頭　共享保溫燈

貓咪吵醒奴才　見牠虔誠膜拜暖爐

獸醫警告飼主「跨年別做1事」　防毛孩受傷

高雄第2座動物園來了！野森動物學校1/17試營運

喵皇「臉栽枕頭」入睡：這是儀式

讀者迴響

熱門新聞

「1萬攻擊4萬！」爆笑片吸21萬讚

樓下大肥貓被擄走！留下感動字條

黑色拉布拉多養7年　突變大麥町

奴才裝水超忙「貓咪手速攻防戰」

暖心「大熊」跨年夜離世　粉絲不捨

汪舉手要肉肉　見發呆也有超震驚

無視主人指令暴衝　伯恩山犬雪地救出垂死汪

健檢騎到獸醫頭上　他淡定講電話

戴菊遷徙搭便船　呆萌與船員對望

喵星人把蜥蜴當枕頭　共享保溫燈

貓咪吵醒奴才　見牠虔誠膜拜暖爐

獸醫警告飼主「跨年別做1事」　防毛孩受傷

高雄第2座動物園來了！野森動物學校1/17試營運

喵皇「臉栽枕頭」入睡：這是儀式

神秘嘉賓「低頭撿扇」目送新娘

熱門寵物影片

更多
一萬塊攻擊四萬塊

一萬塊攻擊四萬塊

37KG巨嬰汪被吉娃娃兇　委屈鑽媽懷裡大哭討拍

37KG巨嬰汪被吉娃娃兇　委屈鑽媽懷裡大哭討拍

目睹奴才變心偷摸別隻貓　白底虎斑傻眼：你這渣男

目睹奴才變心偷摸別隻貓　白底虎斑傻眼：你這渣男

16歲臘腸犬吃小泡芙眼神發光　飼主淚：盼牠離開前感到幸福

16歲臘腸犬吃小泡芙眼神發光　飼主淚：盼牠離開前感到幸福

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面