黑色拉布拉多養7年突變「大麥町」　家人目睹白斑擴散全身

▲貝歐比原本是全黑的拉布拉多，直到7歲時發生了改變。（圖／翻攝自Reddit@multi_the_opossum）



記者李依融／綜合報導

國外飼主韋伯斯(Miles Webs)還是青少年時就養了黑色拉布拉多貝歐比(Beobi)，然而7年後某次出遊，他發現愛犬眼睛周圍長出白斑，當時他以為是愛犬「相思病」所致，然而又隔了2年的現在，貝歐比彷彿變成大麥町的配色，這讓飼主感到驚訝，同時也說「無論如何牠都是我最漂亮的寶貝」。

韋伯斯形容，貝歐比從回家第一天起，就以「有點跩、很有個性」的氣場成為家中的寶貝，只不過沒有人想到，養了7年後當初那隻黑色小狗會變成「大麥町」。這個變化最初是發生在2023年，當時他在外旅行，待在家的妻子突然告訴他貝歐比的眼睛下面出現白斑，他們原本以為是因為貝歐比太想他了，產生焦慮壓力的表現，幾天後韋伯斯回家，貝歐比好開心地迎接。

▲貝歐比2023年時眼周首先發生變化。（圖／翻攝自Reddit@multi_the_opossum）

不過那些白斑並沒有消失，反而從一些白點變成新月形狀，再過了一段時間白斑持續擴散，像是原本的黑毛斑駁了一樣。一年後韋伯斯又出門旅行，這段期間貝歐比的白斑變化加速，連親戚都驚訝地想隨時看新照片，訝異白斑擴散的速度。

▲貝歐比2025年時白色的範圍更加擴大。（圖／翻攝自Reddit@multi_the_opossum）

雖然貝歐比的「新花紋」非常醒目，但是牠本狗似乎沒有意識到外表的改變，到獸醫院檢查也確認沒有生病，貝歐比如同往常一樣過得很開心。家人猜想，貝歐比或許是有白斑症(vitiligo)，也就是不明原因之下影響了身體產生色素的功能。

韋伯斯表示，從未想過愛犬會在自己面前「換了顏色」，但是這段時間他更加疼愛貝歐比了，「看著牠從一隻全黑拉拉變成現在的模樣，在我心裡牠一直都是最漂亮的樣子。」

▲2025年白斑變化快速，幾乎認不出這原本是一隻黑色拉布拉多了。（圖／翻攝自Reddit@multi_the_opossum）