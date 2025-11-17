奴才用「轉圈圈催眠術」逗貓　盲眼主子出手每拍都對到

記者賈沐蓉／綜合報導

1歲的黑貓Stevie天生視力缺陷，只有右眼能看見一點點東西，但仍不妨礙牠跟正常貓咪一樣享受玩玩具的樂趣。這天飼主讓逗貓棒垂直繞圈旋轉，結果在中心的牠就像被催眠了一樣，每次尾端的假餌經過都能準確發動攻擊。

▲Stevie雖然看不見，但每次玩具經過面前都能感應到。（圖／翻攝自TikTok／@stinkyystevie）

坐在地上的Stevie一臉呆萌，眼神放空地看著前方，搭上正在轉圈圈的逗貓棒就像被催眠了一樣，儘管不見得每次都能碰到獵物，但出手時機都可以完美對上逗貓棒揮動的頻率，連飼主也開玩笑的表示「這就是世界上最危險的生物」。平時的Stevie如果要玩不會動的玩具，都得先摸索一番，但如果是會動的東西就會瘋狂追逐。

▲每次都對得上節奏，但不見得可以抓到獵物。（圖／翻攝自TikTok／@stinkyystevie）

目前這段有趣的影片在TikTok已累積超過1070萬次點閱，網友也紛紛表示這隻喵星人絕對很認真，「牠已經盡力了」、「Stevie：我抓到了嗎？」、「牠每次只會有一個想法」。

▲如果玩具不會動，牠就需要先摸索一下才能出手。（圖／翻攝自TikTok／@stinkyystevie）