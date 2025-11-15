ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
「人人犬舍」百狗回到收容所！　等待結紮美容未來將開放認養

記者賈沐蓉／綜合報導

苗栗縣由謝姓獸醫經營的「人人犬舍」爆出大規模違法剪除犬隻聲帶，其中188隻狗被該獸醫轉送給其他犬舍，引起許多民眾反對。今日（11月15日）送往其他業者的犬隻已被全數追回，目前正在苗栗縣動物保育教育園區，等待未來的結紮與送養。

▲。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

▲被送往其他犬舍的狗被送回教育園區。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

根據動保團體《新竹縣流浪動物珍愛協會》的貼文，志工經過清點後確認現場的狗狗數量不到160隻，其中包含柴犬、貴賓與馬爾濟思等多種品種犬，並表示會繼續追蹤其餘的犬隻去向。目前被收容的狗狗精神狀況都還不錯，接下來幾天會陸續完成絕育手術，等傷口癒合就會開放民眾認養。

▲目前被收容的狗狗精神都還算不錯。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

▲。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

▲大多為吉娃娃、貴賓等小型品種犬。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

▲。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

▲也有狐狸狗。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

▲。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

▲這幾天會錄續開始結紮手術，等待傷口癒合後再開放給民眾認養。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

除此之外，先前已被收容的85隻狗已在昨日完成結紮，苗栗縣動物保護防疫所原訂17號將會開放第一批讓民眾領養，但獸醫建議結紮後仍需繼續觀察數日，因此開放認養日期仍須延後。

▲。（圖／翻攝自Facebook／苗栗縣動物保護防疫所 ）

▲第一波已完成結紮的犬舍狗狗，但仍需多觀察數日才會開放認養。（圖／翻攝自Facebook／苗栗縣動物保護防疫所 ）

