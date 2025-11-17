鏟屎官下「多重封印」鎖抽屜　貪吃貓一次開三層直接完勝

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一位飼主為了防止家裡的虎斑貓偷開抽屜吃零食，於是用綁帶將下層把手一起固定住，中間還用其他東西卡著。原本以為這樣就萬無一失，然而她小看了這隻貪吃貓的毅力，硬是一次拉開3層抽屜，只留下塑膠包裝的屍體給奴才。

▲飼主設下重重限制阻止貓咪開抽屜，但她小看了主子的毅力。（圖／翻攝自X／@O_Hamuneki）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這隻聰明的貓咪叫方塊教官（キューブ教官），當他看見鏟屎官升級防禦後，望著抽屜陷入了深深的沉思，並迅速找出了破解方式。之前飼主就曾目擊牠開抽屜的犯罪現場。牠兩隻手勾住放零食的抽屜，雙腳踩著最底下的把手用力一踢，整層東西就在重力下瞬間敞開。

▲乾脆被封住的三層一起打開！（圖／翻攝自X／@O_Hamuneki）

▲偷吃完後還在地板上留下包裝。（圖／翻攝自X／@O_Hamuneki）

▲在沒有鎖的時候，方塊教官就已經找出最省力的抽屜方式。（圖／翻攝自X／@O_Hamuneki）

後來飼主乾脆換上兒童安全鎖，才暫時阻擋住這隻愛吃鬼。方塊教官看見抽屜又被再度封印，先是觀察了一下，然後又趴在旁邊思考該怎麼解決這道難題。一人一貓之間互相攻防的過程也在Ｘ吸引超過871萬次點閱。

▲事後飼主換了兒童安全鎖，才讓戰爭告一段落。（圖／翻攝自X／@O_Hamuneki）