阿金散步「叼回整棵樹」戰利品　連枝帶葉全拖走跑的飛快

記者賈沐蓉／綜合報導

黃金獵犬Shipley超愛收集樹枝，鏟屎官的TikTok帳號上全是愛犬的尋寶紀錄，而這隻汪星人也秉持「越大越好」的原則，從不讓人失望。這天一人一狗出門散步，就目睹牠不知道從哪裡叼來一整棵小樹，連枝帶葉一起拖著往家的方向狂奔。

▲Shipley出門散步，叼一整棵小樹準備回家。（圖／翻攝自TikTok／@shipleythegolden）

Shipley嘴裡咬著最粗的主幹，看見主人後尾巴開心的翹起來，完全不在意它有沒有辦法塞進家門。這棵「戰利品」的枝幹、樹葉全部保留完整，就連上面的葉子都仍然翠綠，總體長度甚至比牠的身體還長。然而這並非第一次看到Shipley帶著「超規格樹枝」回家，只要牠在外面總能在別人的庭院、剛被修剪不久的行道樹下挖到寶。

▲戰利品不但枝幹完整，連葉子都還是綠色的。（圖／翻攝自TikTok／@shipleythegolden）

▲Shipley：今天收獲不錯！（圖／翻攝自TikTok／@shipleythegolden）

目前這段有趣的影片已累積超過190萬次點閱，更有網友開玩笑表示，Shipley是在幫主人提前準備聖誕節，「這是今年的聖誕樹哈哈」、「牠把今年的聖誕樹先帶回來了」、「當我看到那棵樹的尺寸，就知道是黃金獵犬」。

▲Shipley還會去鄰居的院子裡尋寶。（圖／翻攝自TikTok／@shipleythegolden）