飛翔蜜境「380隻毛孩」風災受困　東森寵物送暖力挺度難關

▲志工協助搬運東森寵物的捐贈物資，為飛翔蜜境補充糧食與照護用品。（圖／東森寵物提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

近日，宜蘭冬山鄉遭強烈颱風與豪雨侵襲，導致「飛翔蜜境-社團法人台灣莉丰慧民V關懷動物協會」園區全面淹水。除多項設施損毀、物資泡爛外，一度有數隻重傷或行動不便的狗狗受困。東森寵物宜蘭區經理李宜倢得知災情後，立刻展開支援，主動開放店內作為臨時安置處，並捐贈許多物資協助園區度過難關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲園區因強烈颱風侵襲導致嚴重淹水，導致許多狗狗一度受困屋內。（圖／飛翔蜜境提供）

這個動保園區長期收容超過380隻狗貓，許多毛孩曾因捕獸夾受傷或失能。風災來襲時，工作人員聯手冬山義消協助動物撤離到安全高處，最終全數平安脫困。儘管蘇澳地區也受風災影響，受困店內的李宜倢仍心繫受災毛孩，雨勢稍緩後立刻整合團隊、熱心民眾迅速集結乾糧、主食罐、豆腐砂、洗劑與毛巾多項物資，11月14日當天送達飛翔蜜境。現場超過百公斤的食物與用品，成了災後最溫暖的畫面。

▲東森寵物宜蘭團隊於11月14日將捐贈物資送達，協助園區度過難關。（圖／東森寵物提供）

負責人大城莉莉表示，這次颱風災情超乎預期，「園區進出受阻，我們真的一度很害怕」，同時感謝東森寵物及在地夥伴第一時間伸出援手，讓毛孩們有飯吃，也有安全的地方棲身。園區目前已完成初步清理，仍亟需重建與補充糧食。她也特別呼籲社會重視捕獸夾議題，強調這些受傷動物不該再被遺忘。

東森寵物則承諾，未來將持續關注園區修復，定期捐贈物資，並呼籲寵物飼主與社會大眾重視動物安全，「每一次災難，都是考驗我們對生命的溫度。能多做一點，毛孩就能多一份生存的機會」東森寵物發言人說。