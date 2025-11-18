汪姐趴地「深情凝視」奶貓妹　低頭任打鼻子眼神超溫柔

記者賈沐蓉／採訪報導

1歲的汪星人Muka經常跟貓咪玩在一起，最近家裡來了一隻5周大的黑色幼貓「一坨」。當上姐姐的Muka似乎知道牠還是寶寶，頭低低的趴在妹妹面前，溫柔又好奇的注視著牠的一舉一動，就算鼻子被貓貓拳攻擊也完全不生氣。

▲Muka深情凝望著小奶貓一坨。（圖／Threads@pmht03__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

一坨對著姐姐的鼻子發動攻擊，小小的腦袋思考著這是什麼怪東東。Muka的媽媽與《ETtoday寵物雲》分享，牠與家裡的另一隻大貓Haku同時被領養，因此經常跟貓咪玩，一坨則是被母貓拋棄的小孩，同胎三隻只有牠還活著。Muka初次看見牠時就非常好奇，但飼主沒有立刻讓毛孩們接觸，「因為牠們太小了，撿到的時候大概只有4、5天大」。

▲雖然鼻子被打，但也不會對妹妹生氣。（圖／Threads@pmht03__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲跟家裡的貓咪同時被領養，彼此感情很好。（圖／Threads@pmht03__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲被包成貓咪捲的一坨，兄弟姊妹中只有牠活下來。（圖／Threads@pmht03__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

後來Muka與一坨第一次真正接觸，就知道要小心的趴著觀察牠，也會想聞聞氣味或陪玩，「不過也都是輕輕的會控制力道」，反而是一坨現在會飛撲姐姐的鼻子。家裡的貓哥哥Haku偶爾也會跟妹妹玩，「有時候會想狩獵牠？」，經常隔著小貓專用的帳棚偷看牠，但還是Muka比較常跟一坨接觸。

▲一坨：哇！我很可怕喔！！（圖／Threads@pmht03__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲現在飼主正努力讓哥哥姐姐接受一坨。（圖／Threads@pmht03__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一坨正在練習吃副食品，媽媽忙著攔截想撿菜尾的哥哥姐姐。（圖／Threads@pmht03__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）