工程師維修遇「阿金熱情騷擾」　撒嬌要陪玩屁屁搖超用力

記者賈沐蓉／採訪報導

3歲黃金獵犬Penny是家裡的迎賓大使，對每個陌生人都熱情歡迎。這天工程師來飼主家裡維修網路，以為有新玩伴的牠興奮地一直撒嬌要陪玩，屁屁跟尾巴加速左右甩，用手拉嘴巴輕咬狂討摸，讓對方在熱情攻勢下一手摸狗一手工作。

▲Penny騷擾來家裡修網路的工程師，讓對方只剩一隻手可以工作。（圖／Threads@sihya_daily提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Penny媽與《ETtoday寵物雲》分享，Penny是隻超愛社交的大E狗，凡是造訪的客人一定逃不過牠的「毛手毛腳」討摸騷擾，「在家裡會拿玩具，邀請來作客的朋友玩」，之前連洗冷氣跟洗衣機的師傅都被融化。每天下午五點都要準時散步的牠，也很懂得用自己的可愛情勒媽咪出門，「會把頭放在我腿上要我帶牠出去散步，或是嚶嚶叫、走來走去」。

▲平時最喜歡跟爸媽出去玩。（圖／Threads@sihya_daily提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲睡姿非常的...豪放。（圖／Threads@sihya_daily提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲在爸媽看電視時認真監督。（圖／Threads@sihya_daily提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

雖然工程師最終沒辦法留下來陪玩，不過離開時還開玩笑問Penny「你要跟我回家嗎」，完全被汪星人的熱情收服。平時的Penny已經是隻幸福小狗，熱愛戶外活動的牠最愛跟家人一起出去玩、散步，爸媽煮飯都會特別留一份專屬小狗餐幫牠加菜，在家還忙著擔任「狗頭牌監視器」，從樓梯間監督爸媽的一舉一動。

▲每次媽媽有煮飯，一定會給Penny留一份。（圖／Threads@sihya_daily提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Penny：爸媽你們在忙什麼呀？（圖／Threads@sihya_daily提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）