大紅鶴迎「寶寶潮」增6位新生兒　與成鳥、亞成鳥溫馨同框

▲今年臺北市立動物園迎來6隻可愛的大紅鶴寶寶，年齡約在1到2個月。（圖／臺北市立動物園提供）

今年臺北市立動物園迎來6隻可愛的大紅鶴寶寶，年齡約1到2個月的牠們常常在鳥園水禽區的岸邊一字排開，不熟練地整理自己的羽毛、或是探索地上的新東西，與同一園區的成鳥、去年出生的亞成鳥同框，構成一幅難得的溫馨景象。

▲大紅鶴寶寶們經常站在水岸邊，好奇地探索新世界。（圖／臺北市立動物園提供）

動物園保育員指出，夏季、尤其大雨過後是大紅鶴的繁殖旺季。夫妻倆會成對築巢產卵，利用鳥喙將泥土推成小堆，建造火山錐狀的巢穴。牠們每窩通常只會產下一顆蛋，親鳥則輪流孵化，約一個月後小鶴就會破殼而出。剛孵化的大紅鶴寶寶，身上覆蓋著柔軟灰色絨羽，已能睜眼但行動尚不靈活。

▲正在孵蛋的大紅鶴親鳥。（圖／臺北市立動物園提供）

寶寶出生後，大紅鶴親鳥會以自身分泌的「嗉囊乳」作為哺育孩子的主要食物來源，其中富含脂肪、蛋白質、胡蘿蔔素、抗氧化劑及免疫抗體，還帶有少許血紅素，確保幼鳥營養充足。隨著時間推進，較大的雛鳥已開始換下絨羽，長出灰黑色亞成鳥羽毛，身形也逐漸接近成鳥。即使破殼時間相差不遠，還是能看出不同成長階段的差異。

▲寶寶出生後，親鳥會用特殊的「嗉囊乳」哺育。（圖／臺北市立動物園提供）

▲窩在鳥巢中的大紅鶴寶寶。（圖／臺北市立動物園提供）

此外，去年出生的大紅鶴「青少年」同樣也在水禽區亮相，儘管體型已與成鳥沒有太多差異，但頭部與腿部仍保留亞成鳥獨特的黑灰色調，與成鳥鮮豔外貌形成對比。動物園也特別推薦民眾，到訪時不妨多停留在水禽區，觀賞大紅鶴家族的珍貴時刻喔！

▲除了成鳥與寶寶外，背景中還有幾隻去年出生的大紅鶴青少年。（圖／臺北市立動物園提供）