虎斑爸「腳踢女兒」睡超香　小三花被吵醒臭臉回頭怒瞪

記者賈沐蓉／綜合報導

小三花紅葉（もみじ）與牠的貓爸媽一家三口，一起生活在日本千葉縣一家酪農戶裡。這天虎斑爸爸跟女兒窩在一起睡覺，享受難得的親子時光，結果睡夢中的牠忘記自己身邊躺著孩子，雙腳一伸就直接踢在了女兒身上。

▲紅葉一家三口，折耳虎斑是爸爸，三花貓則是媽媽。（圖／翻攝自X／@kanayabeats）

紅葉醒來後臭著一張臉，不爽斜眼怒瞪回去，似乎對被打擾這件事充滿怨念。身為罪魁禍首的爸爸依然在呼呼大睡，雙眼緊閉、睡姿十分豪邁，完全沒發現自己的一隻腳正踩在女兒身上。相比之下在媽媽身邊就非常舒適，不但有足夠的空間可以躺，還可以離爸爸遠遠的。

▲跟爸爸一起睡覺，結果被無影腳踹醒。（圖／翻攝自X／@kanayabeats）

▲紅葉：跟媽媽睡比較舒服！（圖／翻攝自X／@kanayabeats）

從此之後紅葉經常黏在媽媽身邊，爸爸只好自己一貓去旁邊睡，就連飼主都開玩笑的說「你自己搬出去住吧」。不過一家三口偶爾還是會和樂融融地在沙發上擠成一團，但爸爸堅持霸占中間的位置，而牠在睡夢中「腳踩女兒」的有趣畫面至今已累積超過132萬次點閱。

▲全家還是會擠在一起，但爸爸堅持要躺中間。（圖／翻攝自X／@kanayabeats）