梳廢毛發現「今年收成不好」　堆出整座山生產者超驕傲

記者賈沐蓉／綜合報導

冬天換毛季來臨，許多毛小孩的家長都在與廢毛奮戰。日本一位飼主在幫家裡的柴犬小麥（こむぎ）梳毛時，發現今年「收成」的數量沒有以前多，但即使如此依舊在地上堆出一座小山，連生產者本狗頭上都頂著一小堆，似乎是在炫耀自己的成果非常豐厚。

▲。（圖／翻攝自X／@Shibamugi28）

▲柴犬小麥與同住的柴妹妹小蕨。（圖／翻攝自X／@Shibamugi28）

飼主把梳來的廢毛收集起來後，體積幾乎是小麥的一半，在旁邊的牠似乎對自己的產量十分自豪。綜合外媒報導，柴犬每年至少會換兩次毛，而小麥每次至少會梳出10公升廢毛，但這次只有8公升，每次梳毛還可以順便享受按摩服務。事後飼主還曬出同年5月小麥換毛時的「成果照」，這次廢毛山的高度已經來到了牠的脖子。

▲。（圖／翻攝自X／@Shibamugi28）

▲雖然廢毛堆積如山，但飼主表示今年欠收。（圖／翻攝自X／@Shibamugi28）

至今這則貼文在X已累積超過39.4萬次，網友除了驚訝在歉收的狀況下，毛量居然還這麼多外，還有不少人發覺小麥梳完毛後身材似乎變得比較纖細，「這是欠收，那豐收感覺很可怕」、「梳完毛變苗條了呢」、「小麥真的變瘦了」。

▲。（圖／翻攝自X／@Shibamugi28）

▲上次換毛季時豐收的毛量。（圖／翻攝自X／@Shibamugi28）

 

關鍵字： 柴犬換毛季廢毛堆寵物護理瘦身

