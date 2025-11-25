麻醉沒效！兔兔結紮失敗　獸醫賜封號「酒國英雄」

▲寶妮要麻醉作手術，結果被發現酒量實在太好。（圖／Threads@sherrychen911提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

兔子「陳寶妮」是隻可愛的小女生。這天飼主事先約好了獸醫，送牠去做結紮手術，沒想到寶妮居然是萬中選一的「酒豪兔兔」，打麻醉後依然非常清醒，根本不想閉上眼睛乖乖睡覺，最後慘遭退貨後還被醫生封為「酒國英雄」。

▲因為麻醉失敗被退貨，媽媽只好下個月再帶牠來。（圖／Threads@sherrychen911提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

準備動手術的寶妮被醫生抱在懷裡，似乎知道自己對麻醉免疫所以特別淡定。寶妮媽媽留言表示，整個麻醉過程都讓獸醫超挫折，「劑量增加，眼睛還一直給他睜開」，而且這種案例極少見，一年大概只會有一次。自己下午接到電話趕來接兔兔回家，看見病例上的備註也笑翻，「酒國英雄什麼啦喂～」。

▲寶妮被醫生抱在懷裡，被包成兔兔捲準備去動手術。（圖／Threads@sherrychen911提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

最後寶妮的結紮日期延到下個月，讓獸醫調整麻醉方式重新嘗試，但媽媽還是得付術前健檢及麻醉的醫藥費。網友開玩笑表示，寶妮的好酒量說非常適合應用到其他地方，「第一次碰酒就上手」、「太可愛了！非常適合應酬的兔子」、「以後喝酒該帶他去了（？」。

▲最後還被醫生備註可以千杯不醉。（圖／Threads@sherrychen911提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）