網紋蟒「頭貼牆壁」拒洗澡！　整隻掛門上全身都在抗議

▲網紋蟒發現媽媽要幫自己洗澡，立刻躲到浴室拉門頂端。（圖／Thread@y.y940928s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

我不要洗澡！網友歪歪打算幫自己養的網紋蟒洗個澡，察覺到大事不妙的牠立刻爬到浴室拉門上避難，頭頂著天花板身體緊貼著牆面，長長的蛇身攀在整個拉門頂端的邊緣，似乎在表示今天休想有人把牠帶下去碰水。

▲。（圖／Thread@y.y940928s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲頭緊貼在天花板與牆壁間的縫隙逃避現實。（圖／Thread@y.y940928s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

該名網友透露，這隻網紋蟒因為把自己的水盆當廁所，拉了一坨「黃金」後自己又下去泡湯，醃到發臭入味所以才要洗澡。然而牠顯然不喜歡這項安排，一臉委屈地貼著天花板，讓怎扯都扯不下來媽媽頭痛又傻眼，「洗個澡而已， 至於嗎⋯」。不過飼主也幫蛇寶澄清，平時牠其實是乖寶寶，「會幫忙擦牆壁，過年有需要大掃除的可以找牠」。

▲。（圖／Thread@y.y940928s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲剩下的身體盤在邊緣固定重心。（圖／Thread@y.y940928s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲平時其實很乖，喜歡爬高高順便擦牆壁。（圖／Thread@y.y940928s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後飼主還展示蛇寶是如何爬牆的，牠會先爬上浴室的蓮蓬頭、架子等雜物當支點，最後靠著體長優勢慢慢移動到自己想去的地方。許多網友也認為這隻仿彿「上輩子貓投胎」的網紋蟒逗樂，「牠全身都在拒絕欸哈哈」、「你們家掛浴室簾子的勾勾有點大喔」、「都聽到牠大吼：我不要洗澡」。

▲用渾身解數尋找支點，就是為了逃避洗澡。（圖／Thread@y.y940928s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 網紋蟒拒絕洗澡浴室趣事寵物趣聞爬牆技能

